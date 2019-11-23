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12 yaşındaki Jonathan renklerle tanıştığı an gözyaşlarını tutamadı
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Jones için 21 Kasım'daki fen bilgili dersi unutamayacağı bir an oldu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Jones için 21 Kasım'daki fen bilgili dersi unutamayacağı bir an oldu. Derste renk körlüğü konusu işleniyordu. Öğretmeni Jones'tan, söz konusu rahatsızlık için üretilen gözlüğü denemesini istedi. Bu ana şahit olması için de gencin annesi deView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:36
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