12 yaşındaki Jonathan renklerle tanıştığı an gözyaşlarını tutamadı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Jones için 21 Kasım'daki fen bilgili dersi unutamayacağı bir an oldu. Derste renk körlüğü konusu işleniyordu. Öğretmeni Jones'tan, söz konusu rahatsızlık için üretilen gözlüğü denemesini istedi. Bu ana şahit olması için de gencin annesi deView on euronews