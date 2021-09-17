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12 yaşındaki Kaya Sunel, Almanya'yı büyüledi - Son Dakika

12 yaşındaki Kaya Sunel, Almanya'yı büyüledi

17.09.2021 14:38
12 yaşındaki Kaya Sunel, Almanya'yı büyüledi, System.String[]

Yarışmadaki performansıyla Almanları büyüleyen 12 yaşındaki Sunel, müziğe nasıl başladığını ve yarışmaya katılma sürecini anlattı.

Yarışmadaki performansıyla Almanları büyüleyen 12 yaşındaki Sunel, müziğe nasıl başladığını ve yarışmaya katılma sürecini anlattı.

Sunel, 3-4 yaşlarındayken anaokulunda şarkı söylemekten keyif aldığını, o dönemde gitar da çaldığını, İstiklal Marşı'nı öğrendiğini ve 5 yaşındayken koroda şarkı söylemeye başladığını dile getirdi.

Babası Türk, annesi Brezilyalı olan Sunel, geçen yıl sosyal paylaşım sitesi Instagram'a şarkı söylediği bir videosunu yüklediğini belirterek, "Bunun üzerine müzik öğretmenim 'Sesin çok güzel. The Voice Kids'e katılmaya ne dersin?' diye yazdı. Anne ve babamla konuştum. Annem başta katılmam konusunda kuşkuluydu. Babam hemen olumlu baktı ancak sonunda annemi de yarışmaya katılma konusunda ikna ettik." dedi.

12 yaşındaki Kaya Sunel, <a class='keyword-sd' href='/almanya/' title='Almanya'>Almanya</a>'yı büyüledi

Yarışmada çok heyecanlandığını anlatan Sunel, "O gün elbette kapının arkasındayken çok heyecanlıydım. Orada bir adam vardı, 'Şimdi dediğimde sahneye çık' dedi. Ardından birden kapı açıldı. Adam 'şimdi' dedi. O öyle bir andı ki çok heyecanlandım. Bu anı hiç unutmayacağım. Çok güzeldi. Sahneye çıktım. Şarkı söylemek benim için çok büyük bir şey. Şarkı söylemek zevk veriyor." ifadesini kullandı.

Sahnede İngilizce bir şarkı seslendiren Sunel, "Hayalim ses sanatçısı olmak ve sahneye çıkmak. Moderatör veya oyuncu olmayı da düşünebilirim." dedi.

Sunel, Türkiye'yi çok güzel bulduğunu belirterek, "Türkiye'de sahiller, alışveriş merkezleri, pazarlar; hepsi çok çok güzel. Türkiye'de bulunmaktan zevk alıyorum. Akrabalarımı ziyaret etmek, tatil evinde kalmak, hepsi çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

12 yaşındaki Kaya Sunel, Almanya'yı büyüledi

Kaya Sunel'in babası Nejat Sunel, oğlunu maddi ve manevi desteklediğini ifade ederek, "Buraya kadar geldiği ve müzikten zevk aldığı için mutluyum." dedi.

Annesi Viviane Sunel de oğlunun müzik yeteneği konusunda, "Kalpten, kendi içinden gelen bir şey. Bunu öğretemezsiniz. O bir güneş ışığı." ifadesini kullandı.

12 yaşındaki Kaya Sunel, Almanya'yı büyüledi

İstiklal Marşı, Türkiye, Müzik, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 12 yaşındaki Kaya Sunel, Almanya'yı büyüledi - Son Dakika Magazin


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