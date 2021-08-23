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12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti - Son Dakika

12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti

23.08.2021 17:09

İstanbul Fatih'ten, Büyükçekmece'deki babaannesinin evine giden ve daha sonra kendisinden haber alınmayan 12 yaşındaki Kübra Dinç isimli kız çocuğuna Büyükçekmece'de ulaşıldı. Dinç'in bir çocukla beraber gittiği öne sürülürken, bulunduğu yerin çocuğunun evinin yakınlarında bir yer olduğu iddia edildi.

Fatih'te yaşadıkları evden Büyükçekmece'deki babaannesinin evine giden ve babaannesinin evinden çıktıktan sonra 3 gün boyunca kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki Kübra Dinç isimli kız çocuğu, yine Büyükçekmece'de bulundu. Kızın bulunduğu yerin, beraber gittiği çocuğun evinin yakınları olduğu iddia edildi. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

3 GÜN SONRA BULUNDU

Zeyrek Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü saat 12.30 sıralarında 12 yaşındaki Kübra Dinç, babaannesinden evlerine gitmek üzere çıktı. Babaanne Hacer Dinç, okul arkadaşı olduğunu iddia eden bir kişinin yanında gördüğü torununu tekrar yanına çağırdı. Kübra Dinç bir süre sonra tekrar evine gideceğini söyleyerek babaannesinden ayrıldı. O andan itibaren aile Kübra Dinç'ten daha haber alınamadı. Kayıp bildirimi yapılmasının ardından emniyet ekipleri ve aile üyeleri Kübra Dinç'i aramaya başladı. 12 yaşındaki kız 3 gün sonra Büyükçekmece'de bulundu.

3 gündür haber alınmayan 12 yaşındaki Kübra Büyükçekmece'de bulundu

"ÇOCUĞUN ABLASININ ORALARDAYDI"

Büyükçekmece Adliyesi'ne götürülen Kübra Dinç'in ailesi de Fatih'ten geldi. Baba Şaban Dinç, "Perşembe akşamı babaannesinde kalıyor, ertesi gün 12.30'da eve gideceğim diye ayrılıyor ama eve gitmiyor. Saat 17.30'da babaannesi dışarı çıkıyor evin orda görüyor. O anda yanında çocuk var. Babaannesi Kübra diye sesleniyor, dördüncüsünde duyuyor. Çocuk, Kübra ile ilkokuldan arkadaş olduğunu söylüyor. Kübra babaannesine tekrar eve gideceğini söyleyip ayrıldığında çocuk da Kübra'nın peşinden koşuyor. Ondan sonra Kübra'da haber alamıyoruz. İlk başta emniyet güçlerine haber verdik sonra kendi imkanlarımızla aramaya başladık. Kübra'yı Büyükçekmece'de kayınbiraderim buldu. Çocuğun ablasının oralardaydı. Adli süreç devam ediyor" dedi.

12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti

Büyükçekmece, Fatih, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti - Son Dakika
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