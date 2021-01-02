12 yaşındaki kız, biriktirdiği harçlıklarla 3 buzağı alıp çiftçiliğe atıldı - Son Dakika

12 yaşındaki kız, biriktirdiği harçlıklarla 3 buzağı alıp çiftçiliğe atıldı

02.01.2021 09:05
12 yaşındaki kız, biriktirdiği harçlıklarla 3 buzağı alıp çiftçiliğe atıldı, System.String[]

Erzincan'da 12 yaşındaki ilköğretim 6. sınıf öğrencisi, babasının verdiği harçlıkları biriktirerek 3 buzağı aldı.

Erzincan'da 12 yaşındaki ilköğretim 6. sınıf öğrencisi, babasının verdiği harçlıkları biriktirerek 3 buzağı aldı. Pandemi sürecinde babasının yanında çiftçiliğe atılan kıza, Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ziyarette bulunuldu.

Tercan ilçesine bağlı Gevenlik köyünde 12 yaşındaki Işıl Su Ece Ergül, babasının verdikleri harçlıklarla 3 adet bu yıl dünyaya gelen dişi buzağı aldı. Hayvan sevgisi ve veteriner olma arzusuyla çiftçiliğe atılan Işıl Su Ece Ergül, bölgenin en genç çiftçisi unvanını aldı.

Pandemi sürecinde online derslerden arta kalan zamanın büyük bir bölümünü buzağılarla ilgilenerek geçiren Işıl Su Ece Ergül'e Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Özelgül ziyarette bulundu.

"BABAM KARARIMI OLUMLU KARŞILADI"

Işıl Su Ece Ergül hayvan sevgisinin kendisini buzağı almaya ittiğini ifade ederek, "6. sınıf öğrencisiyim 12 yaşındayım. Hayvanları çok sevdiğim için babamın verdiği harçlıkları biriktirerek dana aldım. İlk bu kararımı babama söyledim o da olumlu karşıladı. Kedi, köpek harici ben çiftlik hayvanlarını da seviyorum. İleride veteriner olmak istiyorum." dedi.

Işıl Su Ece Ergül'ün babası Bülent Ergül ise kızının buzağı almak istediğini duyunca kendisine destek verdiğini kaydederek, "İnşaat işiyle uğraşıyorum. Bu pandemi sürecinde yatırımımın bir kısmını hayvancılığa yönlendirmeye karar verdim. Pandemi sürecinde gıda sektörünün önemini daha da iyi anladık. Kızım günün birinde bana bir teklifle geldi. 'Baba ben büyükbaş hayvan almak istiyorum. En azından geleceğe bir yatırım olur. Senin hayvanların içerisinde beraber bakarız' dedi. Bende ne kadar parası olduğunu sordum. Harçlıklardan biriktirdiğim bir miktar parası olduğunu söyledi. 3 tane bu senenin dişi danalarından aldık. Kendisi ilgileniyor. Hayvanların tımarını yapıyor, temizliğini yapıyor, beslenmelerini sağlıyor. Çiftçiliğe atıldı." diye konuştu.

"İLÇENİN EN KÜÇÜK ÇİFTÇİSİ"

Gevenlik köyünde bölgenin en genç çiftçisini ziyaret ederek hediye veren Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Özelgül'de şunları söyledi:

"Bugün Bülent beyin işletmesine geldik. İşletme ziyaretlerinde Bülent bey kızının hayvan aldığını söylemişti. Işıl Su, Tercan ilçemizin en küçük çiftçisi. Belki de Türkiye'de en genç sayılı hayvancılıkla uğraşan evlatlarımızdan bir tanesi. Kendisini biz tebrik ediyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğü olarak her daim desteğimiz yanında olacaktır. Malum pandemi sürecindeyiz. Bakanlığımızın en uç birimi taşra teşkilatları olarak her daim vatandaşlarımızın yanındayız. Üretmek istiyoruz, üretimi artırmak istiyoruz. Üreterek zor günlerin üstesinden geleceğimizi biliyoruz. Tercan ilçemiz Doğu'daki nadir ilçelerden de bir tanesidir. Hem toprağı hem hayvanı verimlidir."

12 yaşındaki kız, biriktirdiği harçlıklarla 3 buzağı alıp çiftçiliğe atıldı
12 yaşındaki kız, biriktirdiği harçlıklarla 3 buzağı alıp çiftçiliğe atıldı
12 yaşındaki kız, biriktirdiği harçlıklarla 3 buzağı alıp çiftçiliğe atıldı
12 yaşındaki kız, biriktirdiği harçlıklarla 3 buzağı alıp çiftçiliğe atıldı

Hisarcık, Erzincan, Tercan, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 12 yaşındaki kız, biriktirdiği harçlıklarla 3 buzağı alıp çiftçiliğe atıldı - Son Dakika


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