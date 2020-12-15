Olaydan sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan T.A.'nın cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. T.A. Yukarı Tekke Mezarlığı içindeki Ay Yıldız Camisi'nde pandemi kuralları çerçevesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye katılan yakınlarının üzüntülü olduğu görüldü.

12 yaşındaki kız çocuğun babasının kızmasına içerleyerek intihar ettiği iddia edildi

Son Dakika › Güncel › 12 yaşındaki kız çocuğun babasının kızmasına içerleyerek intihar ettiği iddia edildi - Son Dakika

ABD yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkileyecek, Türkiye yaptırımlara nasıl karşılık verecek? İşte yanıtı

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı

Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı