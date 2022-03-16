12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen enişte: Dikkat çekmeye çalışıyor - Son Dakika

İstanbul'da yaşayan H.Ö. isimli şahıs, 2021 yılı Mayıs ayında eşiyle birlikte baldızının evine yatılı misafirliğe gitti. İddiaya göre, gece herkes uyuduğu sırada baldızının kızı olan 12 yaşındaki A.A.'nın odasına giren H.Ö., uyuduğunu sandığı küçük kızın cinsel bölgelerine dokunarak taciz etti.

KIZ ÇOCUĞU OLAYI ANNESİNE ANLATTI

Olayın ardından çocuğunun davranışlarında tuhaflık olduğunu fark eden anne çocuğuyla konuştu. Küçük kız annesine, eniştesinin odasına girdiğini ve cinsel tacizde bulunduğunu anlattı. Anne G.A., sanık hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından H.Ö. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

SAVCIDAN TUTUKLAMA TALEBİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık H.Ö.'nün "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle sanığın tutuklanmasını talep etti. Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, "Müvekkilim sabit ikamet sahibidir" diyerek tutuklama talebinin reddini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bu aşamada sanığın tutuklanması yönündeki talebi reddetti. Sanık ve avukatına esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.