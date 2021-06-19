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12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı - Son Dakika

12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı

19.06.2021 12:29

Konya'da 85 yaşındaki Mustafa K., girdiği markette 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunmuştu. Yaşadığı şokla eve giden küçük kız durumu ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan sapık, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Cumhuriyet Savcısı'nın tutuklanma talebinin reddedilmesi üzerine, Mustafa K. hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İğrenç olay ise marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Akören ilçesinde nisan ayında 12 yaşındaki kız çocuğu, alışveriş için bir markete girdi. İlçeye tapu işlerini halletmek için gelen Mustafa K. (85), kız çocuğuna kapıdan girer girmez zorla sarılıp öperek, elle saldırıda bulundu.

KÜÇÜK KIZ DURUMU AİLESİNE ANLATTI

Mustafa K. kısa süre sonra küçük kızı serbest bıraktı. Marketten çıkıp eve giden kız çocuğu, durumu ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine Mustafa K. polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Taciz ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K., tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'Kız çocuğuna 100 metreden fazla yaklaşmama' ve 'adli kontrol kararı' ile serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın serbest bırakılmaya itiraz etmesi ise üst mahkemece reddedildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı. Mustafa K. hakkında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı

Cumhuriyet Savcısı, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı - Son Dakika


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