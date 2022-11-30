Mersin'de 12 yaşındaki kız öğrenci, sınıf arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Mersin'de 12 yaşındaki kız öğrenci, sınıf arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü

30.11.2022 15:46

Mersin'in Toroslar ilçesinde 12 yaşındaki kız öğrenci, sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay ettiğini iddia ettiği aynı yaştaki sınıf arkadaşını okul tuvaletinde su hortumuyla dövüp, bıçaklayarak öldürdü.

Saat 12.00 sıralarında Hüseyin Okan Merzeci Ortaokulu'nda meydana gelen olayda E.D., aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Yürekli'yi not yazarak okul tuvaletine çağırdı. E.D., tuvalette önce arkadaşını hortumla dövdü, ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

E.D. kaçarken, diğer öğrenciler okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatmanisa Yürekli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

12 yaşındaki kız, okulda sınıf arkadaşını hortumla dövdükten sonra bıçaklayarak öldürdü

İLK İFADESİNDE "BENİMLE ALAY ETTİ" DEDİ

Yakalanıp, polis merkezine götürülen E.D., sınavdan kötü not aldığı için Yürekli'nin kendisiyle alay ettiğini olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi. Polis, olayda kullanılan suç aleti bıçağı da muhafaza altına alındı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Mersin'de 12 yaşındaki kız öğrenci, sınıf arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 12 yaşındaki kız öğrenci, sınıf arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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