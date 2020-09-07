12 yaşındaki kıza istismarda bulunan sözde tarikat şeyhi Fatih Nurullah'a destek veren biri var - Son Dakika

Uşşaki Tarikatı şeyhi Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklanmasının ardından, kendisini 'şeyhin müridi' olarak tanıtan bir hesabın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan ve bu kişinin hükümeti töhmet altında bıraktığını belirten Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Bu bir açık ihbardır, 'Abdulkerim Erdinç' hesabının arkasındaki şahıs bulunmalı" çağrısında bulundu.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısındaki ilgili kısım;

12 yaşındaki kız çocuğunu alçakça istismar eden Fatih Nurullah adlı adama alenen destek veren biri çıktı Twitter'da.

Twitter'da kullandığı isim "Abdülkadir Erdinç".

Adam resmen istismarcıya destek veriyor. Hükümeti töhmet altında bırakacak iddialar ortaya atıyor. Yapılan istismara dini kılıflar uyduruyor.

Bu adam eğer gerçekten müritse...

Derhal yakalanıp "Küçük bir kız çocuğunun istismarına yancılık yapmak" suçundan işleme tabi tutulmalı.

Hukukta böyle bir suç yoksa...

O zaman "Suçu ve suçluyu övmek" ya da "Dini değerleri aşağılamak" suçları devreye sokulmalı.

Bu adamı bulun: Mürit mi, kışkırtıcı mı

Eğer bu sahte bir hesapsa...

Bu hesabın arkasındaki şahıs ya da şahıslar derhal bulunmalı.

FETÖ'cü müdürler, yoksa başka bir provokasyon odağı mıdırlar, ortaya çıkarılmalı.

Buraya kadar yazdıklarımın tümünün "bir açık ihbar" olarak değerlendirilmesini talep ediyorum.