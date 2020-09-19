12 yaşındaki kızı sahte şeyhin cinsel istismarına uğrayan anne konuştu: Kızım "Anne size bir yapmasından korkuyorum" dedi - Son Dakika

12 yaşındaki kızı sahte şeyhin cinsel istismarına uğrayan anne konuştu: Kızım "Anne size bir yapmasından korkuyorum" dedi

Sakarya'da, Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah tarafından cinsel istismara uğrayan 12 yaşındaki çocuğun annesi ilk kez konuştu. Kızının, "Anne size bir yapmasından korkuyorum" dediğini aktaran acılı anne, "Gerçekten güvendiğimiz bir insandı. Dede, baba gözüyle gördüğümüz bir insandı" dedi.

Sakarya'da, Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın cinsel istismarına maruz kalan 12 yaşındaki çocuğun annesi sessizliğini bozdu. İstismar olayının sahte şeyhin fotoğrafının eve asılmasıyla ortaya çıktığını belirten acılı anne, "Kızım, 'Anne size bir şey yapmasından korkuyorum' dedi. Sonra o kişinin ne yaptığını bütünüyle anlattı" ifadelerini kullandı.

Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah tarafından cinsel istismara uğrayan 12 yaşındaki çocuğun annesi ilk kez Halk TV'ye konuştu. Annenin anlattığına göre istismar, şeyhin fotoğrafının eve asılmasıyla ortaya çıkıyor. Fatih Nurullah'ın resmini astığında kızının refleks gösterdiğini ifade eden anne, "Kızım, 'asmayalım onu' dedi ve indirdi" diye konuştu.

"DEDE, BABA GÖZÜYLE GÖRDÜĞÜMÜZ BİR İNSANDI"

Kızının yaşadıklarını bir bir anlatan anne, "Sadece onu yanağından öptüğünü söyledi. Ben bunda kötü bir şey olmadığı düşüncesiyle bir şey yapmadım. Sonra hareketlerinin değiştiğini fark ettim. Bana 'Anne korkuyorum, size bir şey yapmasından korkuyorum' dedi. Sonra o kişinin ne yaptığını bütünüyle anlattı. Gerçekten güvendiğimiz bir insandı. Dede, baba gözüyle gördüğümüz bir insandı. Ummadığımız bir insandı" dedi.

"SON ZAMANLARDA MEHDİLİK İLAN ETMİŞTİ"

Mağdur çocuğun babası ise, cinsel istismarcı sahte şeyhin kendisine evladı gibi yaklaştığını belirterek, "Fatih Nurullah'la aramız çok iyiydi. Bütün cemaatin hepsi biliyordu, beni evladından ayırt etmedi. Babamdan daha ileri seviyordum. Biz onu gerçekten peygamber vekili olarak görüyorduk. Son zamanlarda da mehdilik ilan etmişti. Biz yalan söylemeyeceğini düşünerek, onu gerçekten mehdi olarak görüyorduk" ifadelerini kullandı.

"KIZIMIN TEDAVİ OLMASINI İSTİYORUM"

Kızının yaşadıklarından çok etkilendiğini ancak henüz rehabilitasyonun başlamadığını anlatan annesi, "Ben biraz bu olayların bitmesine yakın tedavi olmasını istiyorum" dedi.

"BUGÜN OLSA YİNE GİDERİM"

Acılı anne, bugün olsa yine tarikata gideceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün olsa giderim, o yere değil ama. Benim öyle bir düşüncem yok. Sonuçta biz oraya Allah için gidiyoruz, o kişi için gitmiyoruz. Ben o şekilde düşünmüyorum, bir korkum yok. Biz oraya Allah rızası için gittik, bugün olsa yine giderim. O yere değil ama"

"25 BİN KİŞİYİ RAHAT BİR ARAYA TOPLAYACAK GÜCE SAHİP"

Mağdur çocuğun babası, son yaptığı programlarla birlikte Fatih Nurullah'ın rahat 25 bin kişiyi bir araya toplayacak bir güce sahip olduğunu belirterek, "25 bin kişinin yanında, işi olup gelemeyenleri de koyarsak rahat 40 – 50 bin kişilik bir cemaat yapısına sahipti. Bunun ismini duyup buna göre hareket edenlerin sayısı 60 – 70 bin kişi vardır" ifadelerini kullandı.

12 yaşındaki kızı sahte şeyhin cinsel istismarına uğrayan anne konuştu: Kızım Anne size bir yapmasından korkuyorum dedi

Sakarya, Fatih, Baba, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 23:51

Son Dakika Güncel 12 yaşındaki kızı sahte şeyhin cinsel istismarına uğrayan anne konuştu: Kızım 'Anne size bir yapmasından korkuyorum' dedi - Son Dakika

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