12 yaşındaki Merthan, epilepsi piliyle sağlığına kavuştu - Son Dakika

BURSA'da yaşayan İlhan ve Gülhan Yüksel çiftinin epilepsi hastası oğulları 12 yaşındaki Merthan Yüksel, bir yıl önce Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan epilepsi pili ameliyatıyla nöbetlerden kurtuldu.

Ameliyattan bu yana nöbet geçirmeyen Merthan'ın ameliyatını gerçekleştiren Fırat Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Öztürk, "7 yaşından itibaren dirençli nöbetleri olan bir hastamızdı. Bu hastamıza bir yıl önce operasyonunu başarıyla gerçekleştirdik. Ameliyattan sonraki takip süreci olan bir yıl boyunca hastada hiçbir şekilde nöbet görülmedi" dedi.