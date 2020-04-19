12 yaşındaki Meryem hafızlık eğitimini "uzaktan" tamamladı - Son Dakika
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12 yaşındaki Meryem hafızlık eğitimini "uzaktan" tamamladı

6 saat önce

Diyarbakır'da Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan 6. sınıf öğrencisi Meryem Zeybek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Kayapınar Müftülüğünce başlatılan uzaktan eğitim programı ile hafızlık eğitimini tamamladı.

12 yaşındaki Meryem hafızlık eğitimini

Diyarbakır'da Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan 6. sınıf öğrencisi Meryem Zeybek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Kayapınar Müftülüğünce başlatılan uzaktan eğitim programı ile hafızlık eğitimini tamamladı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında okullarda eğitime ara verilmesi nedeniyle öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için İlçe Müftülüğünce uzaktan hafızlık eğitim programı başlatıldı.

İlçede sisteme kayıtlı 87 imam hatip lisesi öğrencisi ile 85 Kur'an kursu öğrencisi, evlerinde uzaktan eğitim aldı, Kur'an-ı Kerim'de ezberledikleri cüzleri hocalarına WhatsApp üzerinden okudu.

172 öğrenciden 12 yaşındaki Meryem Zeybek hafızlık eğitimini uzaktan tamamladı.

"Çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin"

Zeybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayapınar Müftülüğünün başlattığı uzaktan eğitim sayesinde bir ayda hafızlığını tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

"Beş cüzüm kalmıştı. Onu da vererek hafızlığımı tamamladım. Çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin. Hocalarımız bize Kur'an'ı sevmeyi öğretti. 'Severseniz ezberlemek daha kolay olur.' dediler. Önce evde dersimizi yapıyoruz. Sonra hocalarımız bizi arıyor. Onlara derslerimizi veriyoruz. Günde 5-6 saat çalışıyorum. Bu projeyle hocalarımız evden görüntülü ders vermeye başladı. Bazen zor dönemler geçirdim. Elenme durumum oldu ama vazgeçmeyince oluyor. Ailemin desteği, kendi isteğimle hafızlığı bitirdim."

Baba Mehmet Ali Zeybek de kızının bir ayda 5 cüzü ezberlemesinin sevincini yaşadıklarını belirtti. Kızı ile gurur duyduğunu ifade eden Zeybek, "Sevincimizi şimdilik evimizde yaşadık. Daha sonra bunu telafi edeceğiz." dedi.

"Meryem bu süreçte daha azimli çalıştı"

Kur'an kursu öğreticisi Netice Şeker, çocukların hafızlık eğitiminden geri kalmaması için istişareler yaparak geçen aydan itibaren uzaktan eğitime başladıklarını aktardı.

"Her hoca her gün saat 08.30'da öğrencileriyle birebir ders yapmaya başladı. 51 hafız öğrencimizle bu şeklide ders yapmaya başladık. Bu hafızlarımız arasından Meryem Zeybek bu süreçte daha azimli çalıştı. Tatilde çocuğumuz gayret etti, ailesi destek oldu. Biz hocalar da üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Çocuğumuz bu bir aylık sürede kalan ezberini tamamladı ve hafızlığını tamamladı." diye konuştu.

Koronavirüsle mücadelenin sürdüğü bir dönemde böyle bir başarı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Şeker, "Bu zorlu süreçte bu başarıyı yakalayabilmek bizi fazlasıyla mutlu etti. Öğrencimizin başarısının bu sürece denk gelmesi de ayrı bir lütuf. Hafızlık zorlu bir süreç. Uzun bir yol ve yolculuk." ifadelerini kullandı.

"Uzaktan bunun yapılması çok sevindirici"

Kayapınar İlçe Müftüsü İhsan Mesut Akbaş da böyle bir süreçte bir öğrencilerinin hafızlığı tamamlamasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

"Hafızlık müessesesini daha da genişletmek, sayımızı daha artırmak için çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu çabaların neticesine daha fazla göreceğiz. Gayemiz en ileri seviyede hafızlık eğitimini sunmak ve başarı elde etmek." ifadelerini kullanan Akbaş, okulların kapalı olduğu bu dönemde öğrencilerin hafızlık eğitiminden geri kalmaması için onları takip ettiklerini bildirdi.

Hocaların yüz yüze eğitim veriyor gibi öğrencileriyle yakından ilgilendiğini dile getiren Akbaş, "Bir öğrencimiz bu süreçte hafızlık eğitimini tamamladı. Uzaktan bunun yapılması çok sevindirici. Böyle bir kazanım hem uhrevi hem de dünyevi olarak sevindirici. Temennimiz bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi. Bu hastalığın bertaraf olması ve toplumumuzun bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Akbaş, hafızlığını tamamlayan öğrencilerin, ezberlerini tekrar etmeye devam edeceğini, Diyanet İşleri Başkanlığınca dört ayda bir yapılan hafızlık sınavına girdikten sonra belge almaya hak kazanacağını belirtti.

Kayapınar, Meryem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 11:08 Kaynak: AA

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