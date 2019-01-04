Son Dakika Haberleri: 12 Yaşındaki Nguyen 10 Aralık'tan Beri Kayıp

12 Yaşındaki Nguyen 10 Aralık'tan Beri Kayıp

1 saat önce

POLİS, küçük kızın yaşadığı Amberg'deki okulundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığını belirterek, bilgi sahibi olan veya yerini bilenlerin emniyet birimlerine haber vermesini istedi.

12 Yaşındaki Nguyen 10 Aralık'tan Beri Kayıp, System.String[]
POLİS, küçük kızın yaşadığı Amberg'deki okulundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığını belirterek, bilgi sahibi olan veya yerini bilenlerin emniyet birimlerine haber vermesini istedi. Nguyen'en ortadan kayıp olduğu, 10 Aralık'ta polise bildirildi. Yapılan ilk incelemede kız çocuğunun planlı olarak evden ayrıldığı tespit edilmişti. Ancak aradan geçen dört haftalık sürede kızdan hiçbir haber alınamadı. Bunun üzerine küçük kızın fotoğrafını dağıtan polis, 1.45 boyunda, görünüm olarak 15-16 yaşlarında ve zayıf olduğunu, çok az Almanca bildiğini, İngilizce ise hiç bilmediğini açıkladı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:05 

Polis, 10 Aralık, Güncel
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