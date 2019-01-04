12 Yaşındaki Nguyen 10 Aralık'tan Beri Kayıp
1 saat önce
POLİS, küçük kızın yaşadığı Amberg'deki okulundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığını belirterek, bilgi sahibi olan veya yerini bilenlerin emniyet birimlerine haber vermesini istedi.
POLİS, küçük kızın yaşadığı Amberg'deki okulundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığını belirterek, bilgi sahibi olan veya yerini bilenlerin emniyet birimlerine haber vermesini istedi. Nguyen'en ortadan kayıp olduğu, 10 Aralık
'ta polise bildirildi. Yapılan ilk incelemede kız çocuğunun planlı olarak evden ayrıldığı tespit edilmişti. Ancak aradan geçen dört haftalık sürede kızdan hiçbir haber alınamadı. Bunun üzerine küçük kızın fotoğrafını dağıtan polis, 1.45 boyunda, görünüm olarak 15-16 yaşlarında ve zayıf olduğunu, çok az Almanca bildiğini, İngilizce ise hiç bilmediğini açıkladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:05
Kendini Basket Potasına Asan Genci, Polis Son Anda Kurtardı
Vekalet İşlemleri İçin Gittiği Noterde Dayak Yedi
14 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Sapık, 6 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Aldı
Kendini Potaya Asarak İntihar Girişiminde Bulunan Çocuğu, Polis Son Anda Kurtardı