Son Dakika Haberleri: 12 yaşındaki oğlu intihar eden baba 4 saat sonra etkisiz hale getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

12 yaşındaki oğlu intihar eden baba 4 saat sonra etkisiz hale getirildi

36 dakika önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş ettikten sonra kendini annesine ait olduğu öğrenilen daireye kilitleyen şahsın 6 ay önce 12 yaşındaki oğlunun intihar etmesi üzerine psikolojik sorunlar yaşadığı ortaya çıktı.

12 yaşındaki oğlu intihar eden baba 4 saat sonra etkisiz hale getirildi, System.String[]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş ettikten sonra kendini annesine ait olduğu öğrenilen daireye kilitleyen şahsın 6 ay önce 12 yaşındaki oğlunun intihar etmesi üzerine psikolojik sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Acılı baba polisin başarılı operasyonu sonucu etkisiz hale getirildi.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Çevreye pompalı tüfekle ateş eden Ahmet Beyhan isimli şahıs, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine gelmesi sonrasında kendisini annesine ait olduğu öğrenilen daireye kilitledi. İkna çabalarına yanıt vermeyen vatandaş, tüfekle kendisini eve kilitlemesinden sonra, Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri olay yerine geldi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce de olay yerine gelerek şahsı ikna çalışmalarına katıldı.

Şahsın 6 ay önce 12 yaşındaki oğlunun intihar etmesi üzerine psikolojik sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Acılı baba 4 saat sonra PÖH ekipleri tarafından etkisiz hale getirilirken şahıs önce sağlık muayenesi için hastaneye ardından da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:31 Kaynak: İHA
Gemlik, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nesli tükenmekte olan caretta carettalar bıçaklanarak ve tüfekle vurularak öldürüldü Babası tarafından öldürülen gencin boğazındaki ikinci bıçak darbesi araştırılacak Cani adam, borç para teklifini geri çeviren arkadaşını bıçakladı! Dehşet anları kamerada Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 00:07:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 12 yaşındaki oğlu intihar eden baba 4 saat sonra etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]