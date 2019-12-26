12 yaşındaki öğrenciye nitelikli cinsel istismarı, pencereden attığı not ortaya çıkardı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 12 yaşındaki öğrenciye nitelikli cinsel istismarı, pencereden attığı not ortaya çıkardı (2) - Son Dakika

12 yaşındaki öğrenciye nitelikli cinsel istismarı, pencereden attığı not ortaya çıkardı (2)

6 saat önce

VALİLİKTEN AÇIKLAMADenizli'nin Çivril ilçesindeki özel bir yurtta kalan M.S. isimli erkek çocuğa cinsel istismar iddiasıyla ilgili Valilik yazılı açıklama yaptı.

12 yaşındaki öğrenciye nitelikli cinsel istismarı, pencereden attığı not ortaya çıkardı (2), System.String[]

VALİLİKTEN  AÇIKLAMA

Denizli'nin Çivril ilçesindeki özel bir yurtta kalan M.S. isimli erkek çocuğa cinsel istismar iddiasıyla ilgili Valilik yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Denizli'nin Çivril İlçesinde özel bir yurtta kalan 12 yaşındaki erkek öğrenciye, yurdun belletmeni tarafından cinsel istismar edildiği yönündeki haberlere ilişkin olarak kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberlerde yer alan olay ile ilgili başlatılan 'Çocuğun cinsel istismarı' soruşturmasında mağdur çocuk M.S., Denizli Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilmiştir. İddia edilen konu ile ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.


Çivril, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:11 Kaynak: DHA
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