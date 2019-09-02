- 12 yaşındaki spor programı sunucuları

Uydudan yayınlanan televizyon kanalında spor programı yapmaya başladılar

İlk programlarında biraz da olsa heyecanlanın gençler, izleyicilerden hayli beğeni aldılar

Küçük yorumcuların şampiyonluk adayları Fenerbahçe ve Trabzonspor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, uydu üzerinden yayın yapan televizyon kanalında program yaparak futbol yorumculuğu yapan 12 yaşındaki iki gencin şampiyonluk adayları Fenerbahçe ve Trabzonspor.

Eskişehir'in yerel televizyon kanallarından biri olan Kanal 26'da yeni bir format ile program yapılamaya başladı. 12 yaşlarındaki Doruk ve Tayfun, futbol takımları ve güncel spor konuları ile ilgili program yaparak, izleyicileri ekranlara kilitledi. Ayda bir kez yapılan 'Bizim Gözümüzden' adlı programda, hem takım analizleri, hem de gündemde olan spor haberleri tartışılıyor. Süper Lig'de bu sene şampiyonluk oynayacak takımların Fenerbahçe ve Trabzonspor olduğunu söyleyen küçükler, programlarına hız kesmeden devam edecek.

"Biraz heyecanlandık ama sonradan geçti"

İlk programlarını yaparak ekran önüne çıkan 12 yaşındaki Mehmet Doruk Abacı, yayında çok heyecanlanmadığını ifade etti. Abacı, " Biz zaten program yapmayı düşünüyorduk. Sonra Kanal 26'ya sunduk. Kabul edilince 2 kişiyle yapalım dedik ve Tayfun'u çağırdım. Kendisi de spor ile ilgilenen bir arkadaşım. Not alıyoruz ilk başta. Sonra işimize yarayacak bilgileri edinerek cevap veriyoruz. Biraz heyecanlandık, ama sonradan geçti. Karşılıklı muhabbet gibi oldu. Böyle güzel geçti ve heyecan çok yoktu. Devam ettireceğiz. Konuklarımız olacak. Sporla ilgilenenler, futbolcular olabilir. Bir sürü teknik adam var iyi olan. Onların yorumlarına bakarak not alıyorum. Sonra programda söylüyorum. Dört büyükler şampiyonluğa gidebilir ama bazı takımlar biraz kötü başladılar. Mesela geçen yıl birinci ve ikinci olan takımlar, bu yıl sonda. Fenerbahçe ile Trabzonspor'u favori olarak görüyorum" dedi.

"Fenerbahçe ile Trabzonspor şampiyonluğa yarışacak"

Süper Lig'de Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğun en büyük adaylarından olduğunu söyleyen Tayfun Eren Emeklikol ise, "İlk önce Doruk çağırdı, ben de kabul ettim. Gerekli izinleri aldık. Daha sonra hazırlandık ve başladık. İyi geçti, muhabbet ettik. Ben program dışında çoğu dünya ligini takip ediyorum. 4 büyükleri konuşuyoruz. Gündemde başka bir şey varsa onları konuşuyoruz. Eskişehirspor ile ilgili taraftar, altyapı ve maçları ile ilgili konuşuyoruz. Programda gündemle ilgili spor muhabbetleri yapacağız. Daha iyi programlar yapıp kendimizi daha çok geliştireceğiz. Bence Fenerbahçe ile Trabzonspor şampiyonluğa yarışacak. Bu yıl Beşiktaş ve Galatasaray için solgun bir sene olacak. Yeni Malatya'da biraz üstte olacak" ifadelerini kullandı.

"Biz gençlere imkan vermek istiyoruz"

Kanal 26'nın kurucularından olan İlhan Yalçın ise, gençlere imkan vermekten dolayı mutlu olduklarını aktararak, "İki gencimiz gelerek bize program teklifinde bulundular. Bizim de hoşumuza gitti gerçekten, biz de yapmaya başladık. İlk programlarıydı, çok heyecanlılardı ve çok güzel geri dönüşler aldık. Bu program ayda bir kez Kanal 26 ekranlarına gelecek. Biz gençlere imkan vermek istiyoruz. Onların da başarılı bir şekilde bunu değerlendireceklerini düşünüyoruz" diye konuştu.