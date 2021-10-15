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12 yaşındaki yeğenini kalbinden bıçaklayan amcadan savunma: Cinayeti ben işledim ama istismarı ben yapmadım - Son Dakika

12 yaşındaki yeğenini kalbinden bıçaklayan amcadan savunma: Cinayeti ben işledim ama istismarı ben yapmadım

15.10.2021 18:08

Yalova'da şizofreni hastası olduğu ileri sürülen bir kişi, aynı odada uyuyan 12 yaşındaki yeğenini kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kendini de yaralayan 36 yaşındaki adam, adliyeye götürülürken habercilere "Cinayeti ben işledim ama istismarı ben yapmadım. Kadir yaptı" ifadelerinde bulundu. Ayrıca torununun ölüm haberi ile gözyaşlarına boğulan dede ise "Oğlum Fuat'ın, psikolojik sorunları vardı. Hastaydı. Tedaviyi kabul etmiyordu. Kullanması gereken ilaçları ise bırakmıştı." dedi.

Dere Mahallesi Kurtulmuş Caddesi'nde sabaha karşı şizofreni hastası Fuat Şençiçek, aynı odada kalan iki yeğeninden 6'ncı sınıf öğrencisi Erdem Sami Şençiçek'i uykusunda kalbinden bıçakladı, ardından da kendisini yaraladı. Sesleri duyan Sami Şençiçek, odaya girdiğinde torunu ve oğlunu kanlar içinde görünce şoka girdi.

"HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN HAYATINI KAYBETTİ"

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Erdem Sami Şençiçek, yolda yaşamını yitirdi. Özel bir hastanede tedavisi yapılan Fuat Şençiçek ise polis tarafından gözaltına alındı.

12 yaşındaki uyuyan yeğenini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

"KULLANMASI GEREKEN İLAÇLARI BIRAKTI"

Torunun ölüm haberini alınca gözyaşlarını tutamayan Sami Şençiçek, eşinden boşandıktan sonra yeniden evlenen oğlu Fatih Şençiçek'in alt katta oturduğunu, torunları Erdem Sami ile Deniz'in (14) kendisiyle yaşadığını söyledi. Diğer büyük torunu Onur Arda'nın ise amcası Fuat ile anlaşamadığı için bir süredir babasının yanında kaldığını ifade eden Sami Şençiçek, 'Oğlum Fuat'ın, psikolojik sorunları vardı. Hastaydı. Tedaviyi kabul etmiyordu. Kullanması gereken ilaçları ise bırakmıştı. Bizimle kalan yeğenlerini ise çok seviyordu. Gece, bağırma ve gürültü sesleriyle uyanıp odaya girdiğimde hem torunumu hem de oğlumu kanlar içinde buldum. Şok oldum. Oğlumun, torunuma neden saldırdığını bilmiyorum" dedi.

12 yaşındaki uyuyan yeğenini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

"CİNAYETİ BEN İŞLEDİM AMA İSTİSMARI BEN YAPMADIM"

Fuat Şençiçek, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişi sırasında kendisini görüntüleyen habercilere önce yeğenini öldürmediğini söyleyen Fuat Şençiçek, ardından "Cinayeti ben işledim ama istismarı ben yapmadım. Kadir yaptı" dedi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

12 yaşındaki uyuyan yeğenini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
12 yaşındaki yeğenini kalbinden bıçaklayan amcadan savunma: Cinayeti ben işledim ama istismarı ben yapmadım

şizofreni, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 12 yaşındaki yeğenini kalbinden bıçaklayan amcadan savunma: Cinayeti ben işledim ama istismarı ben yapmadım - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 yaşındaki yeğenini kalbinden bıçaklayan amcadan savunma: Cinayeti ben işledim ama istismarı ben yapmadım - Son Dakika
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