12 yaşından küçük çocuklu Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı annelere idari izin - Son Dakika
Son Dakika Güncel 12 yaşından küçük çocuklu Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı annelere idari izin - Son Dakika

12 yaşından küçük çocuklu Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı annelere idari izin

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

12 yaşından küçük çocuklu Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı annelere idari izin, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı kararı doğrultusunda 16-30 Mart'ta eğitime ara verildiği anımsatıldı.

Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin işlerin aksamaması şartıyla idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:54 Kaynak: AA
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