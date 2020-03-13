12 yaşından küçük çocuklu Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı annelere idari izin - Son Dakika

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12 yaşından küçük çocuklu Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı annelere idari izin
6 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:54 Kaynak: AA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı kararı doğrultusunda 16-30 Mart'ta eğitime ara verildiği anımsatıldı.
Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin işlerin aksamaması şartıyla idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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