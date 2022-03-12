12 yaşındayken Atatürk'ü Kırşehir'de karşılayan 100 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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12 yaşındayken Atatürk'ü Kırşehir'de karşılayan 100 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

12.03.2022 18:29
12 yaşındayken Atatürk'ü Kırşehir'de karşılayan 100 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 12 yaşındayken Kırşehir'de karşılayan ve geçen süreçte Ahi Evran'ın türbesinin mihmandarlığını yapan 100 yaşındaki Ayşe Sıttıka Çoban, kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 12 yaşındayken Kırşehir'de karşılayan ve geçen süreçte Ahi Evran'ın türbesinin mihmandarlığını yapan 100 yaşındaki Ayşe Sıttıka Çoban, kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Yaşlı kadın Ahi Evran Caminde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Çoban'ın torunu Gülşah Sezgen, "Kendisi 12 yaşındayken Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Kırşehir'e geldiğinde onu karşılamış ve Sülükçüler Konağı'nda ağırlamış. Anneannem tam bir Atatürk sevdalısıydı" dedi.

Kırşehir'de yaşayan Ayşe Sıttıka Çoban, ortaokul öğrencisi olduğu dönemde, 1934 yılında Kırşehir'e gelen ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü karşıladı. Çoban, ardından geçen süreçte Ahi Evran'ın türbesinde mihmandarlık yaptı. Çoban, dün kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Yaşlı kadın için Ahi Evran Caminde kılınan cenaze namazına, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Sıttıka Çoban, Aşıkpaşa mezarlığında toprağa verildi. Yaşlı kadının torunu Gülşah Sezgen, "Anneannem Kırşehir'in ilk kadın esnaflarındandı. Ahi Evran türbesinin 3 yıl boyunca mihmandarlığını yaptı. Bu yaşına kadar fakirleri bağrına basıp evinde misafir etti. Bizlere de bu yolda kardeşlerimize din, dil, ırk ayrımı yapmadan sahip çıkmamız gerektiğini söyledi. Kendisi 12 yaşındayken Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Kırşehir'e geldiğinde onu karşılamış ve Sülükçüler Konağı'nda ağırlamış. Anneannem tam bir Atatürk sevdalısıydı" diye konuştu.


12 yaşındayken Atatürk'ü Kırşehir'de karşılayan 100 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
12 yaşındayken Atatürk'ü Kırşehir'de karşılayan 100 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
12 yaşındayken Atatürk'ü Kırşehir'de karşılayan 100 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
12 yaşındayken Atatürk'ü Kırşehir'de karşılayan 100 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
12 yaşındayken Atatürk'ü Kırşehir'de karşılayan 100 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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Mustafa Kemal Atatürk, Ahi Evran, Kırşehir, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 12 yaşındayken Atatürk'ü Kırşehir'de karşılayan 100 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 yaşındayken Atatürk'ü Kırşehir'de karşılayan 100 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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