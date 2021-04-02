MARDİN 12 yavru köpek, mezarlığa terk edildi - Son Dakika

12 yavru köpek, mezarlığa terk edildi

MARDİN'in Derik ilçesinde, bir haftalık oldukları tahmin edilen 12 yavru köpek, mezarlığa bırakıldı. Anne sütüne ihtiyaç duydukları belirlenen yavru köpekleri, mahalleli fark etti. Yavruları kendi imkanlarıyla yaşatmaya çalışan mahalle halkından Şeyhmus İzci, Bu yavrular burada kalırsa açlıktan ölecekler. Belediyenin veya yetkili mercilerin bu yavrulara sahip çıkmasını istiyoruz dedi.

Derik ilçesinin Kale Mahallesi'ndeki Şeyh Osman Mezarlığı'na 7 günlük olduğu tahmin edilen 12 yavru köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce terk edildi. Bırakılan 12 yavruyu gören mahalleli, hayvanlara kendi imkanıyla bakmaya başladı. Mezarlık yanında evi bulunan Şeyhmus İzci (47), köpeklere bakacak yeterli imkanlarının olmadığını bu nedenle yetkililerin ilgilenmesini istediklerini belirterek, Biz de çaresiz bir durumdayız. 12 yavru köpeğe bakacak imkanımız yok. Bu yavrular burada kalırsa açlıktan ölecekler. Belediyenin veya yetkili mercilerin buna sahip çıkmasını istiyoruz dedi. Faruk Ufak (35) ise, yavru köpeklerin açlıktan sürekli havladıklarını söyledi.