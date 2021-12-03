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12 YERİNDEN BIÇAKLAYAN KOMŞUSUYLA AYNI BİNADA YAŞIYOR - Son Dakika

12 YERİNDEN BIÇAKLAYAN KOMŞUSUYLA AYNI BİNADA YAŞIYOR

03.12.2021 10:06

ISPARTA'da 7 yıl önce annesinden nakledilen böbrekle yaşamını sürdüren yüzde 73 engelli Ali Korkmaz (38), kendisini 12 bıçak darbesiyle yaraladıktan 4 saat sonra serbest bırakılan komşusu emekli polis H.H.E ile aynı apartmanda oturmanın korkusuyla yaşıyor.

ISPARTA'da 7 yıl önce annesinden nakledilen böbrekle yaşamını sürdüren yüzde 73 engelli Ali Korkmaz (38), kendisini 12 bıçak darbesiyle yaraladıktan 4 saat sonra serbest bırakılan komşusu emekli polis H.H.E ile aynı apartmanda oturmanın korkusuyla yaşıyor. Korkmaz, "Karşılaştığımız anlarda bana bakıp, bakıp sırıtıyor. Eşim günlerdir korkuyla yaşıyor. Gördüğünde tehditlerine, hakaretlerine devam ediyor" dedi.

Olay, 29 Ekim günü Çünür Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi Fatma Korkmaz'dan 7 yıl önce nakledilen böbrekle yaşamını sürdüren yüzde 73 engelli Ali Korkmaz, 4 yıldır oturduğu apartmanda komşusu emekli polis H.H.E. ile karşılaştı. İddiaya göre H.H.E., Korkmaz'a küfredince tartışma çıktı. Korkmaz, daha önce de park halindeki motosikletinin kilidini kırıp, başka yere taşıdığı için tartıştığı H.H.E. tarafından bıçaklandı. Vücuduna 12 bıçak darbesi alan Ali Korkmaz'a ilk müdahaleyi, aynı apartmanda oturan doktor yaptı.

4 SAAT SONRA SERBEST BIRAKILDI

Evinde yakalanıp, gözaltına alınan H.H.E.'nin, polis merkezinde ifadesi alındı. H.H.E., olaydan 4 saat sonra savcı talimatıyla, adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastaneye götürülen Ali Korkmaz 2 gün yoğun bakımda kaldı. Korkmaz 2 haftalık tedavisinin ardından taburcu edildi. Evine dönen Ali Korkmaz, kendisini bıçaklayan komşusuyla aynı apartmanda bulundukları için ailece ölüm korkusu yaşadıklarını söyledi.

'ANNEMDEN NAKLEDİLEN BÖBREĞİMİ KORUDUM'

Ailece psikolojilerinin bozulduğunu dile getiren Korkmaz, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Daha önce motosikletimin kilidini kırıp, başka yere park ettiği için tartışmıştık. Sonrasında bana sürekli küfrediyordu. Olay günü yine küfretmeye başlayınca ben de sesimi yükselterek, küfretmemesini söyledim. Bunun üzerine bıçağını çıkardı. Ben hemen annemden nakledilen tek böbreğimi korumak için yan durdum. 7'si belden yukarıda, 12 bıçak darbesi aldım. Bütün kıyafetlerim kana bulanmıştı. Kendimi hemen binanın dışına attım."

'BAKIP, BAKIP SIRITIYOR'

Doktor komşusunun sağlık ekipleri gelene kadar kendisine müdahalesiyle kan kaybının ciddi oranda engellendiğini anlatan Korkmaz, bıçak darbelerinden dolayı bağırsağı zedelendiği için ameliyat edildiğini söyledi. 2 gün yoğun bakımda kaldığını aktaran Korkmaz, 2 hafta sonra da taburcu olduğunu kaydetti.

H.H.E.'nin serbest bırakılmasına tepki gösteren Ali Korkmaz, "Ben ölüm kalım savaşı verirken 4 saat sonra savcılık tarafından serbest bırakılmış. Şu an raporlu olarak evimde istirahat ediyorum. Karşılaştığımız anlarda bana bakıp bakıp sırıtıyor. Eşim günlerdir korkuyla yaşıyor. Gördüğünde tehditlerine, hakaretlerine devam ediyor. Tutuklu yargılanması ya da uzaklaştırma verilmesi için savcılığa başvurduk ama nafile" diye konuştu.

'OĞLUM GÖRÜNCE ARABALARIN ARKASINA GİZLENİYOR'

Apartmandaki bazı komşularının ve site yönetiminin de H.H.E. ile sorunlar yaşadığına değinen Korkmaz, yaşananlardan 10 yaşındaki oğlunun da olumsuz etkilendiğini söyledi. Eşi, annesi ve çocuğuyla korku içinde yaşadıklarını ifade eden Korkmaz, "İlkokula giden 10 yaşında bir oğlum var. Çocuk, onu site içerisinde görünce korkup arabaların arkasına gizleniyor. 12 yerimden beni bıçaklayan, öldürmeye kasteden biri elini kolunu sallayarak gezebiliyor" dedi.

Ali Korkmaz, avukatı aracılığıyla Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na, H.H.E. hakkında salıverilme kararının kaldırılarak, soruşturma tamamlanıncaya kadar tutuklanması talebiyle başvuruda bulunduklarını da söyledi.

'ÖLÜM KORKUSUYLA YAŞIYORUZ'

Doktorların riskli demesine rağmen hayatını hiçe sayarak böbreğini oğluna bağışlayan Fatma Korkmaz ise yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Oğlunun başına yeniden bir şey gelmesinden korktuğunu belirten Fatma Korkmaz, "Oğlumla komşumuz arasında öyle büyütülecek, adam bıçaklayacak kadar önemli bir konu yoktu. Ceviz kabuğunu doldurmayacak mesele yüzünden oğluma 12 bıçak darbesi vurdu. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Biz her gün ölüm korkusuyla yaşıyoruz. Tutuklansın, cezası verilsin" diye konuştu.

12 YERİNDEN BIÇAKLAYAN KOMŞUSUYLA AYNI BİNADA YAŞIYOR
12 YERİNDEN BIÇAKLAYAN KOMŞUSUYLA AYNI BİNADA YAŞIYOR
12 YERİNDEN BIÇAKLAYAN KOMŞUSUYLA AYNI BİNADA YAŞIYOR
12 YERİNDEN BIÇAKLAYAN KOMŞUSUYLA AYNI BİNADA YAŞIYOR
12 YERİNDEN BIÇAKLAYAN KOMŞUSUYLA AYNI BİNADA YAŞIYOR
12 YERİNDEN BIÇAKLAYAN KOMŞUSUYLA AYNI BİNADA YAŞIYOR
12 YERİNDEN BIÇAKLAYAN KOMŞUSUYLA AYNI BİNADA YAŞIYOR
12 YERİNDEN BIÇAKLAYAN KOMŞUSUYLA AYNI BİNADA YAŞIYOR
12 YERİNDEN BIÇAKLAYAN KOMŞUSUYLA AYNI BİNADA YAŞIYOR

Ali Korkmaz, Engelli, Isparta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 12 YERİNDEN BIÇAKLAYAN KOMŞUSUYLA AYNI BİNADA YAŞIYOR - Son Dakika


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