Çeşitli suçlardan 12 yıl hapis cezası bulunan firarı yakalandı - Son Dakika
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Çeşitli suçlardan 12 yıl hapis cezası bulunan firarı yakalandı

07.06.2022 13:40
Çeşitli suçlardan 12 yıl hapis cezası bulunan firarı yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; Kemer Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Beldibi Mahallesi'nde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kemer JASAT ve Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. İcra edilen faaliyetler neticesinde; "Kasten Yaralama", "Hırsızlık", "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından toplam 12 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.D. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.

Beldibi Mahallesi'nde bulunan evde yapılan operasyon ile yakalanan şahıs hakkında, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ANTALYA

Çeşitli suçlardan 12 yıl hapis cezası bulunan firarı yakalandı
Çeşitli suçlardan 12 yıl hapis cezası bulunan firarı yakalandı
Çeşitli suçlardan 12 yıl hapis cezası bulunan firarı yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çeşitli suçlardan 12 yıl hapis cezası bulunan firarı yakalandı - Son Dakika

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