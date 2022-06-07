Edinilen bilgiye göre, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; Kemer Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Beldibi Mahallesi'nde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), Kemer JASAT ve Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. İcra edilen faaliyetler neticesinde; "Kasten Yaralama", "Hırsızlık", "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından toplam 12 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.D. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çeşitli suçlardan 12 yıl hapis cezası bulunan firarı yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.