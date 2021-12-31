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12 YIL 6 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU, TAKİP SONUCU YAKALANDI - Son Dakika

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU, TAKİP SONUCU YAKALANDI

31.12.2021 13:27

OSMANİYE'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

OSMANİYE'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. O anlar ise polis kamerasına yansıdı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti suçundan aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.Y.?nin bulunduğu adres tespit edildi. Yapılan fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenlendi. Polisleri görünce kaçmaya çalışan M.Y., kısa süreli takip sonrasında portakal bahçesi içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anı ise an be an polis kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.Y., Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU, TAKİP SONUCU YAKALANDI
12 YIL 6 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU, TAKİP SONUCU YAKALANDI
12 YIL 6 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU, TAKİP SONUCU YAKALANDI

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Osmaniye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU, TAKİP SONUCU YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU, TAKİP SONUCU YAKALANDI - Son Dakika
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