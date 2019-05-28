12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan uyuşturucu taciri yakalandı
1 saat önce
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:16 Kaynak: İHA
'nın Ferizli
ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Hakkında uyuşturucu ticareti yapmaktan dolayı 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. isimli şahıs Ferizli İlçe Jandarma
Komutanlığı Asayiş timlerince yapılan operasyon sonucu yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.D. isimli uyuşturucu satıcısı Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi. - SAKARYA
Şelaleden Atlayan Yabancı Uyruklu Genç Kayalıklara Çarparak Hayatını Kaybetti
Borç parayla kurduğu tandırda günde 500 ekmek üretip tanesini 1 liradan satıyor
Yaralanan çavuş, 5 yıl boyunca çektiği sancıların nedenini duyunca şaşkına döndü!
Denizli'de bulunan 7 kiloluk dev mantar görenleri hayrete düşürdü