Son Dakika Haberleri: 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan uyuşturucu taciri yakalandı
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12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan uyuşturucu taciri yakalandı

1 saat önce

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan uyuşturucu taciri yakalandı, System.String[]
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında uyuşturucu ticareti yapmaktan dolayı 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. isimli şahıs Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerince yapılan operasyon sonucu yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.D. isimli uyuşturucu satıcısı Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:16 Kaynak: İHA
Jandarma, Sakarya, Ferizli, 3. Sayfa
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