12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı - Son Dakika
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12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı

01.03.2022 16:37
12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 18 farklı suç kaydı bulunan ve halen bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri...

Antalya'nın Aksu ilçesinde dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 18 farklı suç kaydı bulunan ve halen bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanılarak gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda Aksu İlçesi, Kurşunlu Mahallesinde düzenlenen operasyonda, bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.O. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ANTALYA

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Jandarma, Hisarcık, Antalya, konut, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı - Son Dakika


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