12 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Bulunan Cezaevi Firarisi Tutuklandı

Samsun'da hakkında 12 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu öğrenilen 1 şahıs polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da hakkında 12 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu öğrenilen 1 şahıs polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Samsun'da yargılandığı mahkemece "hırsızlık ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından toplam 12 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılıp aynı zamanda da cezaevi firarisi olduğu öğrenilen T.C.A., polis tarafından yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerince İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edilen T.C.A., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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