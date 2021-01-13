12 yıl ceza alan başörtüsü aktivisti Nasibe Şemsai: 'Kadınlar insan haklarından faydalanmadığı... - Son Dakika

İran'da 2017 yılından beri zorunlu başörtüsü yasasına karşı eylemler yapılıyor. Başlarını açarak yasayı protesto eden kadınlara, 12 ile 25 yıl arasında değişen cezalar veriliyor. İran yönetiminin cezalandırdığı kadınlardan biri de, ülkenin en yüksek zirvesinde başörtüsü eylemi yapan Nasibe Şemsai (36). 12 yıl hapis cezası alan Şemsai, 3 gün boyunca sınırda yürüyerek Türkiye'ye geldi. Şemsai, "Bir ülkede kadınlar insan haklarından yararlanmadığı sürece o ülkede barış ve dostluk olmaz" diyor. (Haber-video: Aynur Tekin)