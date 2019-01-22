Son Dakika Haberleri: 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Samsun'da hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs polis tarafından kimlik kontrolünde yakalandı.

12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Samsun'da hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs polis tarafından kimlik kontrolünde yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "çocuğu fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek" suçlarından hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan İ.O. (34) isimli zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Samsun Adliyesine sevk edilen İ.O., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:40 Kaynak: İHA

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