Son Dakika Haberleri: 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

1 saat önce

Bingöl'de 2010 yılında meydana gelen olayla ilgili hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı, System.String[]
Bingöl'de 2010 yılında meydana gelen olayla ilgili hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hapis cezası bulunan ve aranma kaydı olanlara yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 2 Ekim 2010 yılında meydana gelen Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden yoksun Kılma, Kasten Öldürme Suçuyla ilgili 12 Yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.G'nin yerini tespit etti. Zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:05 Kaynak: İHA

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