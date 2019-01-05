Son Dakika Haberleri: 12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranırken, Polisin Şüphesiyle Yakalandı

12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranırken, Polisin Şüphesiyle Yakalandı

16 dakika önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, park halinde bir otomobili çalan ve hakkında 3 ayrı hırsızlık suçundan 12 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsmail Arda (52), polis hareketlerinden şüphelenince yakalandı.

12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranırken, Polisin Şüphesiyle Yakalandı, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, park halinde bir otomobili çalan ve hakkında 3 ayrı hırsızlık suçundan 12 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsmail Arda (52), polis hareketlerinden şüphelenince yakalandı. Arda, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde devriye görevi yaptıkları sırada İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Cadddesi üzerindeki bir marketin önünde bekleyen İsmail Arda'nın hareketlerinden şüphelendi. Arda, polisleri fark edince kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda İsmail Arda yakalanarak, gözaltına alındı. Çevrede yapılan aramada ise plakasız bir otomobil bulundu. Yapılan incelemede Arda'nın aynı gece park halindeki otomobili çaldığı belirlendi.

Ayrıca hakkında 3 ayrı hırsızlık suçundan Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen 12 yıl 4 ay 15 gün kesninleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkan Arda, Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. İsmail Arda, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

- Keşanedirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:28 Kaynak: DHA

Polis, Keşan, 3. Sayfa
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