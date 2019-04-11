Son Dakika Haberleri: 12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranırken Sahte Kimlikle Yakalandı

12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranırken Sahte Kimlikle Yakalandı

1 saat önce

KAYSERİ'de hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve 5 hırsızlık olayından aranan Erkan Y. (34), sahte kimlikle yakalandı.

12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranırken Sahte Kimlikle Yakalandı, System.String[]
KAYSERİ'de hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve 5 hırsızlık olayından aranan Erkan Y. (34), sahte kimlikle yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı polisler, Cumhuriyet Meydanı'nda hareketlerinden şüphelendiği kişiyi durdurdu. Cüzdanından C.Y. adına düzenlenmiş kimliği uzatan kişinin, gerçekte hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği 5 hırsızlık olayından yakalaması olan Erkan Y. olduğu ortaya çıktı. Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:56 Kaynak: DHA
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