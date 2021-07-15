12 yıl hapisle aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan Ali Kıymaz, saklandığı evde yakalandı.
Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan Ali Kıymaz'ın, Hanbaşı Mahallesi'ndeki evde saklandığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ali Kıymaz, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ali Kıymaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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