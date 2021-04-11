12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs kimlik kontrolünde yakalandı - Son Dakika

12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs kimlik kontrolünde yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yapılan kimlik kontrolünde yakalandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yapılan kimlik kontrolünde yakalandı. Olay, Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından kontrolde 25 yaşındaki A.A. isimli şahsın kimlik bilgileri soruldu. Şahsın şüpheli hareketleri üzerine yapılan incelemede A.A. hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan A.A., Aksu İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

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