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12 yıl önce dünya turuna çıkan Shogan Kameda, Türkiye'de bıçaklandı - Son Dakika

12 yıl önce dünya turuna çıkan Shogan Kameda, Türkiye'de bıçaklandı

13.09.2021 18:53

12 yıl önce dünya turuna çıkarak farklı farklı ülkeleri gezen Japon vatandaşı Shogan Kameda, Türkiye'de kamp yaptığı yerde dişlerini fırçalarken bıçaklandı. Kimseyle kavga etmediğini ve aniden bıçaklandığını ifade eden Kameda, "Ben dışarıda dişlerimi fırçalarken ve çamaşırlarımı yıkarken Türkler bana kızıyordu galiba, Türkiye ve Japonya kültürü farklı, çok farklıyız. Ben dişlerimi fırçalıyordum ne için bıçaklandım bilmiyorum" ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 12 sene önce dünya turuna çıkan Japon vatandaşı Shogan Kameda (45), farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye topraklarına geldi. Muş'tan sonraki durağı ise Elazığ oldu. Burada Sivrice ilçesinde kamp yapan Kameda, iddiasına göre dişlerini fırçalarken, bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kameda, yapılan ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAMP YAPTIĞI YERDE DİŞİNİ FIRÇALARKEN BIÇAKLANDI

Hastane odasında tedavisi devam eden Kameda, yaptığı açıklamada kamp yaptığı yerde dişlerini fırçalarken bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi. Japonya'dan dünya turuna çıktığını kaydeden Kameda, "İlk başlarda yürüyordum. Malezya, Çin gibi yerleri yürüyerek gezdim. Çin'de bir kız arkadaşım bana bisiklet hediye etti. Sonra Çin'den bisiklet ile dolaşmaya başladım. Ben sadece diş fırçalıyordum. Neden bana kızdı, bıçakladı bilmiyorum. 10 aydır bisikletim ile Türkiye'deyim. En son Elazığ'a geldim. Elazığ Hazar Gölü yakınlarında bıçaklandım. Kavga etmedik, aniden beni bıçakladı.

"DIŞARIDA ÇAMAŞIRLARIMI YIKARKEN TÜRKLER KIZIYORDU GALİBA"

Ben dışarıda dişlerimi fırçalarken ve çamaşırlarımı yıkarken Türkler bana kızıyordu galiba, Türkiye ve Japonya kültürü farklı, çok farklıyız. Ben dişlerimi fırçalıyordum ne için bıçaklandım bilmiyorum. Buradan sonra ne yapacağım bilmiyorum. Türkiye için seyahatim bitti. Bacağım çok ağrıyor. 12 senedir tüm dünyayı parasız dolaşıyorum. Genellikle çadırda kalıyorum bazen arkadaşımın evinde kalıyordum ama genelde çadırda yaşıyorum" dedi. Polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

12 yıl önce dünya turuna çıkan Shogan Kameda, Türkiye'de bıçaklandı
12 yıl önce dünya turuna çıkan Shogan Kameda, Türkiye'de bıçaklandı
12 yıl önce dünya turuna çıkan Shogan Kameda, Türkiye'de bıçaklandı
12 yıl önce dünya turuna çıkan Shogan Kameda, Türkiye'de bıçaklandı
12 yıl önce dünya turuna çıkan Shogan Kameda, Türkiye'de bıçaklandı
12 yıl önce dünya turuna çıkan Shogan Kameda, Türkiye'de bıçaklandı

Japonya, Türkiye, kavga, Japon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 12 yıl önce dünya turuna çıkan Shogan Kameda, Türkiye'de bıçaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 yıl önce dünya turuna çıkan Shogan Kameda, Türkiye'de bıçaklandı - Son Dakika
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