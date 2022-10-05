12 YIL ÖNCE POLİSİ ŞEHİT EDEN FİRARİ HÜKÜMLÜYÜ, 'VEFA' EKİBİ YAKALADI - Son Dakika
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12 YIL ÖNCE POLİSİ ŞEHİT EDEN FİRARİ HÜKÜMLÜYÜ, 'VEFA' EKİBİ YAKALADI

05.10.2022 12:34

DİYARBAKIR'da, 12 yıl önce polis memuru Özkan Yiğen'i şehit eden, 73 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ramazan Tanrıverdi (57), polisin kurduğu 'Vefa' ekibinin operasyonuyla yakalandı.

DİYARBAKIR'da, 12 yıl önce polis memuru Özkan Yiğen'i şehit eden, 73 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ramazan Tanrıverdi (57), polisin kurduğu 'Vefa' ekibinin operasyonuyla yakalandı.

Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesi'nde 27 Ağustos 2010'da, Tanrıverdi ve Erten aileleri arasında kavga çıktı. Yakalanan şüphelilerin işlemlerinin ardından, Erten ailesinden bazı kişiler, doktor raporu için hastaneye götürülürken, araca yönelik tabancalı ve pompalı tüfekli saldırıda polis memuru Özkan Yiğen şehit oldu. Geçen yıl olayın şüphelilerinden Mehmet Emin Tanrıverdi (66), aynı ilçede saklandığı adreste yakalandı. Tanrıverdi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ŞEHİT POLİS İÇİN EKİP KURULDU

Olayın baş şüphelisi Ramazan Tanrıverdi ise 12 yıldır polis ekiplerince aranıyordu. Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masası tarafından, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' ve 7 kişiyi 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından hakkında kesinleşmiş 73 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası olan Ramazan Tanrıverdi'nin yakalanması için, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nde 'Vefa' ekibi kuruldu. Ekibin yaklaşık 1 yıldır süren takibiyle Ramazan Tanrıverdi'nin Yenişehir ilçesinde saklandığı yer tespit edildi. Kaçmak üzereyken, operasyonla yakalanıp gözaltına alınan Tanrıverdi'nin emniyetteki sorgusunda, yalnız yaşadığı ve Irak'a gitmek için plan yaptığı ortaya çıktı. Ramazan Tanrıverdi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Ramazan Tanrıverdi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 12 YIL ÖNCE POLİSİ ŞEHİT EDEN FİRARİ HÜKÜMLÜYÜ, 'VEFA' EKİBİ YAKALADI - Son Dakika

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