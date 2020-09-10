12 yıl sonra ilk kez yurt dışında oynanacak olan Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni sezon öncesinde beIN SPORTS'un canlı yayın konuğu oldu. Riva'dan gerçekleşen programda Nihat Özdemir, Ömer Güvenç'in gündeme dair sorularını yanıtladı. Özdemir, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası sahibi Trabzonspor arasındaki Süper Kupa finalinin Katar'da oynanacağı da açıkladı.

Özdemir, yaptığı açıklamada "Süper Kupa'yı Katar'ın başkenti Doha'da oynayacağız. Oradan da önemli bir gelir elde ettik. Bizim Süper Kupa'nın galibi ile Katar'ın Süper Kupa galibi bir maç yapacak" ifadelerini kullandı.

12 YIL SONRA BİR İLK

Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası'nın sahibinin karşı karşıya geldiği Süper Kupa finali, ilk kez 2006 yılında düzenlenmeye başlandı. Süper Kupa finalleri ilk 3 yıl Almanya'da oynanmıştı. Frankfurt, Köln ve Duisburg, Süper Kupa finallerine ev sahipliği yapan şehirler olmuştu.

Süper Kupa finali, son olarak 2008 yılında yurt dışında oynanmıştı. Duisburg'daki MSV-Arena'nın ev sahipliği yaptığı maçta Galatasaray, Kayserispor'u 2-1 yenerek şampiyon olmuştu.