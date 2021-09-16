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12 yıl sonra konser verecek! İbrahim Tatlıses'in konser biletleri 2 saat içinde tükendi - Son Dakika

12 yıl sonra konser verecek! İbrahim Tatlıses'in konser biletleri 2 saat içinde tükendi

16.09.2021 07:40

Uğradığı silahlı saldırı sonrası 12 yıl konser vermeyen İbrahim Tatlıses, Kuruçeşme'de arka arakaya konser verecek. Yıllar sonra hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan şarkıcının konser biletleri 2 saat içerisinde bitti.

Yıllar önce başından vurulduğu için sevenlerinden uzak kalan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz yıl İbo Show ile ekranlara döndü. Usta sanatçı şimdi de yıllar sonra ilk kez konser vermek için gün saymaya başladı.

BİLETLER TÜKENDİ

Konserin ilan edilmesinin hemen ardından biletler dakikalar içerisinde tükendi. Tatlıses, tek gala olan Kuruçeşme Açıkhava konserini yoğun istek üzerine iki gün daha uzattı. İbrahim Tatlıses, üç gün üst üste Kuruçeşme Açıkhava'da sahne alacak. Poll Production organizasyonu ile Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sevenleriyle buluşacak olan Tatlıses hayranları, imparator ve şarkılarıyla hasret giderecek.

12 yıl sonra konser verecek olan İbrahim Tatlıses biletleri 2 saat içinde tükendi.
12 yıl sonra konser verecek! İbrahim Tatlıses'in konser biletleri 2 saat içinde tükendi

İbrahim Tatlıses, İbo Show, Konser, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Kültür Sanat 12 yıl sonra konser verecek! İbrahim Tatlıses'in konser biletleri 2 saat içinde tükendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 yıl sonra konser verecek! İbrahim Tatlıses'in konser biletleri 2 saat içinde tükendi - Son Dakika
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