Son dakika haber: 12 yıl sonra "Koruyucu aile" ile evlat hasretleri bitti - Son Dakika

Son dakika haber: 12 yıl sonra "Koruyucu aile" ile evlat hasretleri bitti

13.11.2020 10:05

Son dakika haberleri: 12 yıl sonra "Koruyucu aile" ile evlat hasretleri bitti Bingöl'de yaşayan ve 12 yıldır çocuk sahibi olamayan Kanhan çifti, 2 aylıkken koruyucu aile olarak sahiplendikleri bebekle evlat hasretini dindirdi Koruyucu anne Nur Kanhan: -" Onu ilk gördüğümüz anda asla bırakamayacağımızı...

12 yıl sonra "Koruyucu aile" ile evlat hasretleri bitti

Bingöl'de yaşayan ve 12 yıldır çocuk sahibi olamayan Kanhan çifti, 2 aylıkken koruyucu aile olarak sahiplendikleri bebekle evlat hasretini dindirdi

Koruyucu anne Nur Kanhan:

-" Onu ilk gördüğümüz anda asla bırakamayacağımızı anladık"

-"Kızımızla geçirdiğimiz günlerde 12 yılın acısını tamamen unuttuk"

BİNGÖL - Bingöl'de yaşayan ve 12 yıl önce evlenmelerine rağmen çocuk sahibi olamayan Kanhan çifti, 2 aylıkken koruyucu aile olarak sahiplendikleri bebekle evlat hasretini dindirdi, küçük kızın ailesi oldular.

Boşanma ve ölüm gibi nedenlerle anne babalarından ayrılarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla devlet koruması altına alınan çocuklar, "Koruyucu aile" yöntemiyle aile ortamında büyüyor. Devlet koruması altında bulunan çocukların aile ortamında yetişmesini sağlamak amacıyla gönüllülüğe önem verilirken, her ilde olduğu gibi Bingöl'de de çocuklar anne ve baba şefkati ile tanışıyor. Kentte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce 2011 yılından bu yana Bingöl'de 43 çocuk, koruyucu aile programıyla ailelerin yanına yerleştirildi.12 yıl önce Adana'da evlenen Cihan ve Nur Kanhan çifti de çocuk sahibi olmak istedi ama olamadı. Çift, daha sonra Mersin'de evlat edinmek için ilgili kurumlara başvurdu ve sıra bekledi. Daha sonra Bingöl'e taşınan çift, başvurularını buraya aldı ve hemen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ndeki uzmanlarla görüştü. Birimdeki uzmanın tavsiyesi üzerine koruyucu aile olan çift, 2 aylıkken yanına aldıkları bebeğe yaklaşık 1 yıldır öz evlatları gibi bakmaya başladı. Hem ailenin evlat hasreti dindi, hem de küçük kız aile sıcaklığında büyümeye başladı.

"İlk gördüğümüzde asla bırakmayacağımızı anladık"

Yaşadıkları duyguyu İHA Muhabirine anlatan koruyucu anne Nur Kanhan,"Evlat sahibi olamadık ve ilk 5 yıldan sonra da evlat edinmeye karar verdik. Tabi etrafta biraz bu konuda farklı düşünceler olsa da biz bu yoldan asla vazgeçmedik çünkü çocuk sevgimiz her zaman vardı. O yüzden evlat edinmeye karar verdik. İlk başvurumuz Mersin'den oldu. Sabırla sıramızı beklemeye başladık. Tabi bu sırada koruyucu aile ve evlat edinmeyle ilgili araştırmalarımıza devam ettik. Bingöl'e taşındık daha sonra. Burada bizim uzmanımız bize evlat edinmenin yanı sıra koruyucu aileliği de tavsiye etti. Koruyucu ailelik için hiçbir düşüncemiz yoktu aklımıza gelmedi aslında. Hedefimiz evlat edinmekti. Uzmanımız daha sonra kızımızla tanıştırdı bizi. Onu ilk gördüğümüz anda asla bırakamayacağımızı anladık. Yıllardır çektiğimiz hasreti unutturdu. Koruyucu aile veya evlat edinme hiç fark etmiyor artık bizim için. Koruyucu aile olduk kızımıza. Çok küçüktü ve ilk önce korktum nasıl bakarız, bakabilir miyiz diye. Şimdi kızımızla geçirdiğimiz günlerde 12 yılın acısını tamamen unuttuk. Hiç yaşamamış gibiyim. İyi ki geldi, iyi ki evimize huzur ve mutluluk getirdi" dedi.

İlk günler duygusal olarak çok korkuttuğunu aktaran Kanhan, "İlk günlerde biraz korktum acaba kızımızla bağ kurabilir miyim, annelik yapabilir miyim, o sıcaklığı karşılayabilir miyim, o benden alabilir mi o sıcaklığı diye. Çok korktum. Ama ilk geçirdiğim geceden sonra asla bırakamayacağım bir duyguymuş. Belki hep içimde varmış annelik duygusu. Evladı olan veya olmayan hiç fark etmiyor herkese tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Bingöl'de 35 aile 43 çocuğun koruyucusu oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Biriminde görevli uzman Eyüp Çakar ise," İlimizde 2011 yılından beri koruyucu aile hizmeti veriyoruz. 35 ailemizin yanında 43 çocuğumuza bakılıyor. Koruyucu ailelik belirli nedenlerle öz ailesi yanında bakılamayan çocukların gönüllü ailelerin yanında bakılması hizmeti aslında. Nur ve Cihan çifti de Adana'dan ilimize geldiler. Evlat edinme ailesi olmak istiyorlardı. Bu süreçte biz ailemizi kuruluşumuza götürdük ve çocuklarla buluşturduk. Ailemiz şunu hissetti. Orada çocukların yeri ailenin yanıdır. Bundan dolayı da koruyucu aile olmak istediler. Bu netice de bebeği yanlarına aldılar ve yaklaşık 1 yıldır da çocuğa bakıyorlar. Kaygıları vardı ama çocukla kurdukları bağ ve sevgiyle ile bu kayboldu" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: 12 yıl sonra Koruyucu aile ile evlat hasretleri bitti
Son dakika haber: 12 yıl sonra Koruyucu aile ile evlat hasretleri bitti
Son dakika haber: 12 yıl sonra Koruyucu aile ile evlat hasretleri bitti
Son dakika haber: 12 yıl sonra Koruyucu aile ile evlat hasretleri bitti
Son dakika haber: 12 yıl sonra Koruyucu aile ile evlat hasretleri bitti

Koruyucu Aile, Bingöl, Mersin, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber: 12 yıl sonra 'Koruyucu aile' ile evlat hasretleri bitti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 19 Aralık'ta yapılacak Benfica'nın, Talisca'nın transferi üzerinden şike yaptığı iddia edildi Temizlik yaparken camdan düştü, yatak süngerlerinin üzerinden sekti: O anlar kamerada Karı-kocadan akılalmaz yöntem! Uyuşturucuyu 71 adet hurmanın içine enjekte etmişler Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı Azerbaycan'ın zaferi sonrasında Dağlık Karabağ'ı terk eden Ermeniler gitmeden önce yerleşim yerlerini yaktı Ege kıyılarına kadar gelen dikenli deniz kestanesi için profesör uyardı: Temas halinde direkt zehirler Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü         
10:09
En kapsamlı borç yapılandırma kanunu kabul edildi! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek En kapsamlı borç yapılandırma kanunu kabul edildi! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek         
09:55
Ermenistan'daki Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! Ülkede iç savaş an meselesi Ermenistan'daki Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! Ülkede iç savaş an meselesi         
09:46
Bakan Koca, yoğun bakımdan görüntüler paylaşıp vatandaşları uyardı Bakan Koca, yoğun bakımdan görüntüler paylaşıp vatandaşları uyardı         
09:41
Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi         
09:17
İstanbul'da gökyüzünde ay ile yıldız yan yana geldi İstanbul'da gökyüzünde ay ile yıldız yan yana geldi         
09:01
Rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel istismarla yargılanan Efecan Şenolsun: Alkollüydüm, sadece omzuna dokundum Rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel istismarla yargılanan Efecan Şenolsun: Alkollüydüm, sadece omzuna dokundum         
07:23
Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı         
22:55
Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak         
21:52
Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı         
21:26
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti         
20:04
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi         
17:11
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 10:47:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: 12 yıl sonra "Koruyucu aile" ile evlat hasretleri bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei