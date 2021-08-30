12 yıl sonra yeniden başladığı halterde 41 yaşında Türkiye şampiyonu oldu

Diyarbakır'da sakatlığı nedeniyle yıllarca ara verdikten sonra yeniden başladığı halterde Türkiye birincisi olan görme engelli Mehmet Emin Erdoğan'ın hedefi dünya şampiyonasında da derece elde etmek.

Çocukken geçirdiği hastalık nedeniyle yüzde 70 görme kaybı yaşayan Erdoğan, ailesinin geçimine katkı sağlamak için inşaat malzemesi satışı yapan bir iş yerinde çalıştığı sırada beden öğretmeninin tavsiyesi üzerine haltere başladı.

Spora başlamadan önce tek aktivitesi ev ve iş yeri arasında katettiği 100 metre olan Erdoğan, halterde sıkı çalışmayla ilk olarak 2005'te katıldığı müsabakada Türkiye birinciliği elde ederek milli formayı giymeye hak kazandı.

Sakatlanınca haltere 12 yıl ara verdi

Çek Cumhuriyeti'nde 2006'da Avrupa Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda birinci, 2007'de Brezilya'da Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda ikinci olan Erdoğan, 2009'da ABD'de düzenlenen dünya şampiyonasına hazırlık sürecinde antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle çok sevdiği spora ara vermek zorunda kaldı.

Uzun süren tedavisinin ardından 13-15 Temmuz'da Konya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası'na katılmak için yeniden hazırlık yapmaya başlayan 41 yaşındaki Erdoğan, çevresindekilerin "Yaşlısın, yapamazsın" sözlerine rağmen şampiyonaya sıkı bir şekilde hazırlandı.

Erdoğan, şampiyonada 67,5 kiloda tek seferde 170 kilo kaldırarak birinci olmanın sevincini yaşadı.

Tekrar milli formayı giymeye hak kazanan Erdoğan, ekim ayında Gürcistan'da düzenlenmesi planlanan dünya şampiyonasına katılacak.

"Kim bilir ne olimpiyat şampiyonları dört duvar arasında bekliyor"

Aynı zamanda Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Başkanı olan Mehmet Emin Erdoğan, AA muhabirine, sakatlık nedeniyle ara verdiği dönemde boş durmadığını ve bugüne kadar kendisi gibi görme engellileri sporda belli noktalara taşımak için çalışmalar yaptığını söyledi.

Kendisi gibi görme engellileri halter, judo, yüzme, futbol gibi alanlarda eğittiğini aktaran Erdoğan, engellilerin spor sayesinde dört duvar arasından kurtulduğunu, onları spor müsabakalarına hazırladıklarını, başarı elde ettikleri ve ruhsal durumlarının düzeldiğini belirtti.

Beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesinin yaşamına yön verdiğini vurgulayan Erdoğan, "Kim bilir ne olimpiyat şampiyonları dört duvar arasında bekliyor. Sporla tanışmadan önce rutin bir hayatım vardı. İş ve ev arası gidip geliyordum. Herhangi bir aktivitem yoktu. Sporla tanıştıktan sonra dünyanın öbür ucuna Brezilya'ya kadar gittim." dedi.

"Gençleri geride bıraktım"

Doktordan onay aldıktan sonra Konya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonasına katılmak için tekrar idmanlara başladığını belirten Erdoğan, bazı kişilerin hazırlanmasını eleştirdiğini aktardı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bazı kişiler, 'senin yaşın 41 olmuş, bu yaşta spor yapmak da ne demek' dediler. Engel olmaya çalıştılar. Geçmişte olduğu gibi ben bu laflara kulak asmadım. Ben de 'kendime güveniyorum, inanıyorum ve yapacağım.' dedim. Onlara uysaydım, şampiyonada birincilik gelmezdi. Şampiyonaya katıldım ve bana 'yaşlısın, yaşın geçmiş' diyen kişilerin yüzünü de kara çıkardım. Madalyayı alarak onlara cevap verdim."

Dünya şampiyonasına hazırlandığını dile getiren Erdoğan, şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğe inandığını anlattı.

Konya'daki müsabakada kendisinden genç 23 sporcuyu geride bıraktığını aktaran Erdoğan, "Müsabakada en yaşlı sporcu olarak gençleri geride bıraktım. Hedefim, Gürcistan'da yapılacak dünya şampiyonasında 210 kilo kaldırmak. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımızı göndere çekmek ve İstiklal Marşımızı okutmak." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şey bize engel olamaz"

Engellilere tavsiyede bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kimseye kulak asmasınlar, dört duvar arasında oturmasınlar. Ben yaptım onlar da yapabilir. Engellilere örnek olabiliyorsam ne mutlu. Hiçbir şey bize engel olamaz, yeter ki yeteneğimizi keşfedelim ve bu yeteneğimizi sergileyelim."