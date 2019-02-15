12 Yılda 30 Bin Çiftin Nikahını Kıydı

SİVAS'ta nikah memurluğu yapan Muzaffer Güner (53), 12 yılda yaklaşık 30 bin çiftin nikahını kıydı.

SİVAS'ta nikah memurluğu yapan Muzaffer Güner (53), 12 yılda yaklaşık 30 bin çiftin nikahını kıydı. Görevini severek yaptığını söyleyen Güner, "Bu işte duruş ve tavırlar çok önemlidir. İnsanların bizleri tanıması önemli değil, bizleri sevmesi önemlidir" diyor.



Sivas'ta yaşayan evli 3 çocuk babası Muzaffer Güner, Sivas Belediyesi'nde 15 yıl basın biriminde çalıştıktan sonra eğitim kültür ve konservatuvar müdürlüğüne geçti. Ardından 2007 yılında nikah memuru olarak görevlendirildi. Kentte hemen herkesin yakından tanıdığı Güner, 12 yıldır mesleğini severek yapıyor. Her gün tam saatinde nikah dairesine gelen Güner, randevuları kontrol ettikten sonra cübbesini giyerek nikah salonuna geçiyor ve çiftlerin evliliklerine imza atıyor. Akşamları düğün yapılan yerlere de giderek, çiftlerin nikah akitlerini yerine getiriyor.



'30 BİN ÇİFTİN NİKAHINI KIYDIM'



Her sene yaklaşık 2 bin 500 çiftin nikahını kıydığını söyleyen Güner, "Burada biz kanunen gerekli işlemler çerçevesinde uygulama yapıyoruz. Buraya gelen çiftlerimize kendilerini ev ortamında gibi hissetmelerini sağlıyoruz. Nikahlarını gerçekleştirdikten sonra çiftlerimizi uğurluyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 30 bin çiftin nikahını kıydım. Buraya gelenlerle çok iyi diyaloğumuz var. Hepsine bir ağabey ve kardeş gibi yaklaşıyoruz. Evlenen çiftlerimizin bu mutlu gününe bizler de ortak oluyoruz. Bu görev bizleri ayrıca mutlu ediyor. Nikah memurluğu mesai mefhumu olmayan bir görevdir. Zor bir yanı yoktur. Bu işi severek yaptıktan sonra, insanların mutluluğunu gördükten sonra sen de mutlu oluyorsun" dedi.



'SOKAKTA İLGİ GÖRÜYORUM'



Görevini severek yaptığını dile getiren Güner, "Bu işte duruş ve tavırlar çok önemlidir. İnsanların bizleri tanıması önemli değil, bizleri sevmesi önemlidir. Çiftlerin buradan güler yüzlü gitmeleri bizleri gerçekten ziyadesiyle mutlu ediyor. Ben bu görevimi severek yapıyorum. Ben evlendirdiğim çiftleri dışarıda gördüğüm zaman, biz isim olarak hatırlamasak dahi onlar bizi tanıyorlar, hepsi özel bir ilgi gösteriyor. Bu da bizi memnun ediyor. Bu bizim için çok hoş bir şey" diye konuştu



'ÇİFTLERİMİZ BİRBİRLERİNİ İYİ TANISINLAR'



Çiftlere de evlilik süreci hakkında önerilerde bulunan Güner, "Çiftlerimiz birbirlerini iyi tanısınlar, iyi analiz etsinler. Sevgi, saygı, hoşgörü, bunlar çok önemli. Bunları kaybetmedikleri sürece mutlu bir hayat, mutlu bir evlilik sürecinin başlayacağına ben canı gönülden inanıyorum. Bizler nikahı gerçekleştirdiğimiz zaman çiftlerimize bunları söylüyoruz. Biz o masaya oturmadan önce çiftlerimizi gelin odasına alıyoruz. Kendileriyle ufak bir sohbetimiz oluyor. Heyecanlılarsa heyecanlarını, gerginlerse gerginliklerini almaya çalışıyoruz. Bu işlerin bir ömür devam edeceğini çiftlerimizin bilmesi lazım" ifadelerini kullandı. - Sivas

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