12 yılda yalnızlığın kulesi oldu - Son Dakika

12 yılda yalnızlığın kulesi oldu

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyoların test yayınları başlarken gözler 55 milyon dolara yapılan Büyükçekmece'deki Endem TV kulesine çevrildi.

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyoların test yayınları başlarken gözler 55 milyon dolara yapılan Büyükçekmece'deki Endem TV kulesine çevrildi. 12 yıldır atıl bir şekilde duran 50 milyon dolarlık kule akıbetini bekliyor.

İstanbul'da Çamlıca Tepesinde görüntü kirliliğine neden olan kulelerin yerine yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo kanalları için test yayını yapılıyor, resmi açılış için ise gün sayılıyor. Türkiye'nin ilk Televizyon Kulesi olan Büyükçekmece'deki Endem televizyon kulesi ise 12 yıldır atıl bir şekilde akıbetini bekliyor. Havadan çekilen kulenin içerisinin tamamen boş olduğu gözüküyor. Kule de bulunan seyir terası da hem Büyükçekmece'yi hem de Beylikdüzü'nü kuş bakışı görebilme olanağı sunuyor. Ancak kule faaliyete geçmediği için vatandaşların kullanımında değil.

Büyükçekmece'de bulunan televizyon kulesinin yapımına 1998 yılında başlandı ve 2008 yılında kaba inşaatı biterek kullanıma hazır hale geldi. Kulenin yapımında 8 bin metreküp beton, 900 ton demir, 650 ton çelik kullanıldı. Büyükçekmece Belediyesi ile Endem İnşaat A.Ş. tarafından yapımı gerçekleştirilen televizyon kulesi, 55 milyon dolara mal oldu. Türkiye'nin ilk televizyon kulesi olan kule, 230 metre yüksekliği ile Avrupa'nın 4., dünyanın 17. büyük TV kulesi olma özelliğini taşıyor. Kulede 25 kişi kapasiteli 2 adet asansör bulunuyor. Bu asansörler zeminden seyir terasının bulunduğu alana 60 saniyede çıkıyor. Kulede, 450 kişilik döner restoran, seyir ve resepsiyon katları bulunuyor.

(İHA)

(İHA)

(İHA)

12 yılda yalnızlığın kulesi oldu

Büyükçekmece, Çamlıca, Radyo, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 14:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 12 yılda yalnızlığın kulesi oldu - Son Dakika

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