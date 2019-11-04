12 yıldır aranan cinayet şüphelisi çobanlık yaparken yakalandı

İSTANBUL'da, 2007 yılında cinayet olayına karışan ve 'kasten adam öldürme' suçundan aranan H.D., jandarma tarafından Diyarbakır'da çobanlık yaparken sahte kimlikle yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda 12 yıldır kılık değiştirerek ve sahte kimlik kullanarak sürekli yer değiştiren firari H.D.'nin, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Esenbağ Mahallesi'ne geldiği ve burada çobanlık yapmaya başladığı bilgisine ulaştı.