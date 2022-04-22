12 yıldır aranan cinayet zanlısını JASAT yakaladı - Son Dakika
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12 yıldır aranan cinayet zanlısını JASAT yakaladı

22.04.2022 17:47
12 yıldır aranan cinayet zanlısını JASAT yakaladı

Gaziantep'te, "kasten adam öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 yıldır aranan şüpheli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Gaziantep'te, "kasten adam öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 yıldır aranan şüpheli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, 2010 yılında bir şahsın öldürülmesi olayının faili olan ve "kasten adam öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 yıllık firari şahsı yakalamak için çalışma yaptı.

Firari şahıs Karkamış'ta yapılan operasyonla yakalandı

Adli makamların koordinesiyle yapılan çalışmalar ve titiz planlama neticesinde, şüpheli şahsın Gaziantep'in Karkamış ilçesinde olduğu belirlendi. Yeri tespit edilen firari zanlı, Karkamış ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon sonucu yakalandı. Yakalanan 12 yıllık firari şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

12 yıldır aranan cinayet zanlısını JASAT yakaladı
12 yıldır aranan cinayet zanlısını JASAT yakaladı

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Gaziantep, Araştırma, Jandarma, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 12 yıldır aranan cinayet zanlısını JASAT yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 yıldır aranan cinayet zanlısını JASAT yakaladı - Son Dakika
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