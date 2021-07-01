Yiğit Ailesinin 12 Yıllık İçme Suyu Hasreti Son Buldu - Son Dakika

Yiğit ailesinin 12 yıllık içme suyu hasreti son buldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'da Yiğit ailesinin 12 yıllık içme suyu hasretini sona erdirdi.

Şevki Yiğit, "Ailemle birlikte yıllarca su yokluğu çektik. Başkanımız Muhittin Böcek'ten Allah razı olsun" dedi.

Antalya'nın doğusundan batısına alt ve üstyapı yatırımlarını aralıksız sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın derdine derman oluyor. Gazipaşa ilçesine bağlı Göçük Mahallesi'nin kırsal bölgesinde ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta ikamet eden Yiğit ailesi, 12 yıldır içme suyu hasreti çekiyordu. Bugüne kadar ormandan kilometrelerce uzaklıktan evlerine taşıdıkları az miktardaki suyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan aile, kimi zaman günlerce susuz kalıyordu.

YİĞİT İSTEDİ, ASAT YAPTI

Ailesiyle birlikte yıllarca yaşadığı çilenin son bulması için ASAT Gazipaşa Şubesi'nin kapısını çalan Şevki Yiğit, yetkililere derdini anlatıp, yardım istedi. Konuyla ilgili gerekli incelemeyi yaparak harekete geçen ASAT ekipleri, 630 metrelik yeni bir şebeke imalatı yaparak Yiğit ailesinin evine içme suyunu bağladı. Yıllardır çektikleri çile sona eren Yiğit ailesi, musluklarından akan sağlıklı su ile büyük sevinç yaşadı.

"ALLAH MUHİTTİN BÖCEK'TEN RAZI OLSUN"

Mutluluğunu dile getiren Şevki Yiğit, "Ailemle birlikte yaşadığımız bu çileyle ilgili bugüne kadar kimseden yardım göremedik. Çaresiz kalınca yardım için ASAT Gazipaşa Şubemizin kapısını çalıp, derdimi anlattım. Sağ olsunlar çok kısa bir süre içerisinde suyumuzu bağladılar. Bugünleri gördüğüm için çok mutluyum. Yanımızda olup, derdimizi dertleri gibi görüp suyumuzun bağlanmasına vesile olan başta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek olmak üzere emeğe geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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