12 Yıldır Limanın Yönetildiği Konteyneri, Yeni Yönetim Binasının Üzerine Koydurttu

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Gaziantep'te İki Mühendisin Ürettiği Akıllı Saat, Dünyanın En Büyük Fuarında 'En İyi Teknoloji' Ödülünü Aldı

Arap Basını, ABD ve Türkiye'nin Suriye Konusunda Anlaşmaya Vardığını İddia Etti

Toyoto'nun Türkiye'de Ürettiği C-HR Hybrid, 2018 Yılında Dünyanın En Çok Tercih Edilen Otomobili Oldu