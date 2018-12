12 Yıldır Yaren Gecesi Düzenleyip, İlçe Kültürünü Yaşatıyorlar

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde çoğunluğu esnaftan oluşan 30 kişilik grup, 12 yıldır 'Yaren Gecesi' adı altında düzenledikleri programlarda ilçeye özgü halk oyunları, orta oyunları ve kılıç kalkan gösterilerini yaşatmaya çalışıyor.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde çoğunluğu esnaftan oluşan 30 kişilik grup, 12 yıldır 'Yaren Gecesi' adı altında düzenledikleri programlarda ilçeye özgü halk oyunları, orta oyunları ve kılıç kalkan gösterilerini yaşatmaya çalışıyor.



Sandıklı'da 2006 yılında çoğunluğu esnaftan oluşan bir grup, 'Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği' çatısı altında bir araya geldi. Afyonkarahisar ve Sandıklı bölgesinde Gezek kültürü kapsamında daha önce mahalle ve köy odalarında yöresel oyunların sahnelendiği kültürü yaşatmak isteyen dernek üyeleri, 'Yaren Gecesi' adını verdikleri program düzenlemeye başladı. Yaren Gecesi'ni rahat ve kültürel bir mekanda sergilemek için de ilçede tarihi bir evi satın alındı, restore ettirildi. 'Sandıklı Kültür ve Sanat Evi' adı verilen mekanda ahşap oyma, ahşap işleme gibi birçok faaliyet de yürüten dernek üyeleri, 12 yıldır 'Yaren Gecesi' düzenliyor.



İLÇENİN TANITIMINA KATKI SUNUYOR



Ekimde başlayıp nisan ayında sona eren dönemde, her cumartesi gecesi Türkiye'nin değişik il ve ilçelerinden misafirlerine Yaren Gecesi düzenleyen dernek üyeleri, ilçeye özgü halk oyunları, orta oyunları ve kılıç kalkan gösterileriyle konuklarını eğlendirirken, yöresel türküleri ve konuklarına hediye ettikleri yöresel ürünlerle de ilçenin tanıtımına katkı sunuyor. Konuklara ikram edilen sac yemeği, yöresel bükme ve közde pişirilen Türk kahvesi ise damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.



'KÜLTÜRÜMÜZÜ KORUMAK ÜZERE KURDUK'



'Yaren'in kelime anlamının 'dost' ve 'arkadaş' olduğunu söyleyen Yaren Çavuşu Ahmet Nayan, "Bizler bir avuç gönüllü insan, 2006 yılında bir araya gelerek dernek kurduk. Derneğimizin adından da anlaşılacağı üzerine kültürümüzü korumak üzere kurduk. Somut ve somut olmayan olmak üzere iki tür kültür vardır. Somut kültür evler, hanlar, hamamlar ve camiler gibi; somut olmayan kültür de Yaren Gecelerinde yaptığımız oyunlardır. Yaren kültürü, ufak tefek nüans değişiklikleriyle günümüze kadar gelmiştir. Bizim amacımız da büyüklerimizden aldığımız bu kültürü bir sonraki kuşağa aktarabilmek. Biraz da gençleri kahve köşesinden kurtararak yetiştirmek amaçlı bir çalışma. Yaren sadece eğlence geceleri değil, bir ders verir niteliktedir" dedi.



'PROGRAMIMIZ YAKLAŞIK 3,5 SAAT SÜRER'



Yaren Gecesi hakkında da bilgi veren Ahmet Nayan, "Yarenler 24 kişiden oluşur. Her biri bir oğuz boyunu temsil eder. Bir ağa bir de çavuşu vardır. Duayla gecemizi açarız. Arkasından Sandıklı'ya mahsus halk oyunları, türküler, televizyon çıkmadan önce mahalle ve köy odalarında oynanan seyirlik oyunlar, 2 bin yıllık tarihe sahip olduğumuz kılıç kalkan gösterimiz vardır. Yemek ikramımız vardır. Yemekten önce elleri yıkatırız. Yemekten sonra kahve ikramımız vardır. Yaren meclisine gelen konuklarımızı orta oyunlara alırız. Başarılı olanlara yöresel hediyelerimiz vardır. Başarısız olanlara da küçük cezalarımız olur. Programımız yaklaşık 3.5 saat sürer" diye konuştu.



'AMACIMIZ YAREN KÜLTÜRÜNÜ GÖRMEK'



Denizli'den Yaren Gecesi'ne katılan Türker Özden, "2014 yılından beri bu geceye geliyoruz. Denizli'den kültür etkinliği olarak geliyoruz. Çocuklarımız da bunu görsün istiyoruz. Her sene ekibimizde değişiklikler oluyor. Amacımız Yaren kültürünü görmek. Geçmiş zamanlarda insanlar nasıl vakit geçiriyormuş, kültürleri nasılmış, bunları görmek" dedi.



'YAŞATILMASI GEREKEN BİR KÜLTÜR'



Bir başka konuk Zeki Özben de, "Yaren Gecesi bizim geçmişimizi, kültürümüzü yansıtan güzel bir görsel. Geçmişimizi en iyi şekilde yansıtıyor. Bizim yaşlardaki ve orta yaşlardaki insanların özlemi daha çok artıyor. Hakikaten sürekli yaşatılması gereken bir kültür" diye konuştu.



- Afyonkarahisar

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Usta Oyuncu Ayşen Gruda'nın Kızından Üzen Açıklama: Annem Tekrar Yoğun Bakıma Alındı

Gözlüklerini Atan Melih Gökçek, Yeni İmajını Sosyal Medyadan Paylaştı

Adli Tıp, "Sıla'nın Morlukları Gerçek Değil" İddialarını Yalanladı: Rapor Hazırlamadık

Son Dakika! Ankara'daki Tren Kazasıyla İlgili Soruşturma, Bürokratları da Kapsayacak Şekilde Genişletildi