Son Dakika Haberleri: 12 Yıldız Ödülü Saka'ya Teslim Edildi

12 Yıldız Ödülü Saka'ya Teslim Edildi

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5-17 Ekim 2018 tarihleri arasında Avrupa çapında yüzlerce belediye tarafından kutlanan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nda düzenlenen yerel otoritelere ve vatandaşlara göre özel hazırlanan etkinliklerin neticesinde Edremit Belediyesi'nin 2.

12 Yıldız Ödülü Saka'ya Teslim Edildi, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5-17 Ekim 2018 tarihleri arasında Avrupa çapında yüzlerce belediye tarafından kutlanan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nda düzenlenen yerel otoritelere ve vatandaşlara göre özel hazırlanan etkinliklerin neticesinde Edremit Belediyesi'nin 2. kez kazandığı "12 Yıldız" şehir ünvanı ödülü Belediye Başkanı Kamil Saka'ya teslim edildi.

Geçtiğimiz günlerde Strasbourg'daki Avrupa Parlamento binasında düzenlenen ödül törenine Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Acar ile birlikte katılarak ödülü alan Meclis Üyesi Mehmet Ertaş "12 Yıldız" Şehri ödülünü Belediye Başkanı Kamil Saka'ya teslim etti.

Başkan Saka" İki yıldır Avrupa Yerel Demokrasi Haftası"nda düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle "12 Yıldız" Şehir ödülünü ikinci kez almanın gururunu yaşıyoruz. Marka Kent Edremit düşüncesiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla kentimizin adını Avrupa'da da en iyi şekilde duyurmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:37 Kaynak: İHA

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