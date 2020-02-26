"12 Yıldız Şehir" ödülü 8. kez Büyükçekmece Belediyesi'ne verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel '12 Yıldız Şehir' ödülü 8. kez Büyükçekmece Belediyesi'ne verildi - Son Dakika

"12 Yıldız Şehir" ödülü 8. kez Büyükçekmece Belediyesi'ne verildi

6 saat önce

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Fransa'nın Strazburg'da kentinde düzenlenen törende 8. kez "12 Yıldız Şehir" ödülünü aldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Fransa'nın Strazburg'da kentinde düzenlenen törende 8. kez "12 Yıldız Şehir" ödülünü aldı.


Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne üye 47 ülkeden 250 partnerin arasından "12 Yıldız Şehir" unvanına layık görülen 19 belediyeden biri olan Büyükçekmece Belediyesi, 8 kez üst üste bu unvanı alan Türkiye'deki tek belediye oldu.


Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında düzenlediği "Yerel Demokrasi: Güven İnşa Etmek" temalı etkinliklere 47 üye ülkeden 205'den fazla yerel ve bölgesel yönetim katıldı. Bu süreçte yerel demokrasi, katılımcılık, vatandaş ile diyalog, insan haklarına saygıyı arttırmak amacıyla kamuya açık etkinlikler düzenledi. Yerel Demokrasi Haftası kapsamında fark oluşturan projeler ortaya koyan Büyükçekmece Belediyesi, 8. kez "12 Yıldız Şehir" unvanını alarak büyük bir başarıya imza atmış oldu.


"Başarının gerçek sahibi Büyükçekmece ailemdir"


Fransa'nın Strazburg'da kentinde düzenlenen törende "12 Yıldız Şehir" ödülünü alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye'de 8 kez üst üste "Avrupa 12 Yıldız Şehir" unvanı almaya hak kazanan tek belediyenin Büyükçekmece Belediyesi olduğunu belirterek şunları söyledi: "2012 yılından bu yana yerel demokrasinin gelişmesi, katılımcılık kültürünün yaygınlaşması için "Avrupa Yerel Demokrasi Haftası"na destek veriyoruz. 2019 yılının teması olan "Yerel Demokrasi: Güven İnşa Etmek" konusunda düzenlendiğimiz etkinlikler ve tüm faaliyetlerde edindiğimiz misyon ile destek verdik. Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından sekizinci kez "12 Yıldız Şehri" ödülüne layık görüldük. Başarının gerçek sahibi Büyükçekmece ailemdir." - İSTANBUL

Büyükçekmece, Strazburg, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:39 Kaynak: İHA
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