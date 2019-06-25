12 yıllık aşklarını evlilikle taçlandırdılar

12 yıl önce lise sıralarında tanışan Pınar Et İnsan Kaynakları Sorumlusu Yeşim Akbudak ile Satış Sorumlusu Ali Kartal birlikteliklerini Kumsal Kır Bahçesi'nde dillere destan bir törenle taçlandırdı. Yaşamlarının en önemli kararını vererek bir ömür mutluluk için imza atan çiftin mutlulukları gözlerine yansıdı.

Kişiye özel dikim gelinlik ve damatlıkla göz kamaştıran Yeşim Akbudak'ın nikah şahitliğini aile dostu Mustafa Derici yaparken Ali Kartal'ın şahitliğini ise kuzeni Halil İbrahim Arda üstlendi. Genç çift düğün töreninin ardından balayını geçirmek üzere Antalya'ya gitti.