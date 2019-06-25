Son Dakika Haberleri: 12 yıllık aşklarını evlilikle taçlandırdılar
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12 yıllık aşklarını evlilikle taçlandırdılar

1 saat önce

Beşer Balatacılık A.Ş. İnsan Kaynakları Yöneticisi İbrahim-Gülçin Akbudak çiftinin kızı Yeşim Akbudak ile Hamide-İbrahim Kartal çiftinin oğlu Ali Kartal dünyaevine girdi.

12 yıllık aşklarını evlilikle taçlandırdılar, System.String[]

12 yıl önce lise sıralarında tanışan Pınar Et İnsan Kaynakları Sorumlusu Yeşim Akbudak ile Satış Sorumlusu Ali Kartal birlikteliklerini Kumsal Kır Bahçesi'nde dillere destan bir törenle taçlandırdı. Yaşamlarının en önemli kararını vererek bir ömür mutluluk için imza atan çiftin mutlulukları gözlerine yansıdı.

Kişiye özel dikim gelinlik ve damatlıkla göz kamaştıran Yeşim Akbudak'ın nikah şahitliğini aile dostu Mustafa Derici yaparken Ali Kartal'ın şahitliğini ise kuzeni Halil İbrahim Arda üstlendi. Genç çift düğün töreninin ardından balayını geçirmek üzere Antalya'ya gitti.

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:41 Kaynak: Bültenler
Pınar, Ali Kartal, Güncel
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