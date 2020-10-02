12 yıllık evliliğinde 12 düşük yaşadı, mutlu haberi akupunktur tedavisi ile aldı - Son Dakika

12 yıllık evliliğinde 12 düşük yaşadı, mutlu haberi akupunktur tedavisi ile aldı

12 yıllık evliliğinde 12 düşük yaşadı, mutlu haberi akupunktur tedavisi ile aldı Diyarbakır'da yaşayan 39 yaşındaki Meryem Yıldız, 12 yıllık evliliğinde 12 kez düşük yaşadı.

12 yıllık evliliğinde 12 düşük yaşadı, mutlu haberi akupunktur tedavisi ile aldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan 39 yaşındaki Meryem Yıldız, 12 yıllık evliliğinde 12 kez düşük yaşadı. Çocuk sahibi olmak isteyen Yıldız, arkadaş tavsiyesi ile Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Yıldız, burada yapılan akupunktur tedavisi sonucu gebe kalarak bebeğinin kalp atışını duydu.

Diyarbakır'da yaşayan Meryem Yıldız, 12 yıl önce dünyaevine girdi. Geçen süre içinde çocuk sahibi olmak isteyen Yıldız, 12 kez düşük yaptı. Tedavi için çalmadık kapı gitmedik klinik bırakmayan Yıldız, arkadaş tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastaya yaptığı testlerde rahmin içerisinde düzensizliklerin ve yapışıklıkların olduğunu tespit etti. Hastalığın altında yatan nedenlerin tespit edilmesinin ardından Yıldız' akupunktur ve histeroskopi uygulandı. Tedaviler sonucu tekrar gebe kalan Yıldız, çocuğunun ilk kez çocuğunun kalp atışını duydu.

"Hasta, 12 düşükten sonra ilk defa çocuğunun kalp atışını duymuş oldu"

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın 12 yıllık evli olduğunu ve kendilerine geldiğinde tam 12 defa düşük yaptığını söyledi. Gebeliklerde hiçbir zaman kalp atışının duyulmadığını aktaran Prof. Dr. Çoksüer, "Sürekli ya kanda oluşmuş görülmemiş ya da gebelik kesesi görülmüş, kalp atışı bir türlü görülmemiş. Hasta kliniğimize geldi, biz değerlendirdik. Tabi hastanın rahmi içerisinde düzensizlikler gördük ve gerçekten de heterojen görüntüler gördük. Tabi biz bu hastaya direkt rahim yıkama, histeroskopi yapmayı planladık. Histeroskopi yaptığımızda hastanın rahminin içerisinde yapışıklar olduğunu ve perde olduğunu gördük. Bütün perdeyi ortadan kaldırdık, yapışıkları giderdik, yapışıkları giderdikten sonra bir hastaya akupunktur tedavisi planladık. Akupunktur tedavisi de özellikle yumurtaları güçlendirmek, stresi ortadan kaldırmak ve rahmin kanlanmasına yönelik artırmaya çalıştık ve böylece akupunktur uygulaması yaptık. Sonrasında tabi ki hastamızda gebelik oluştu. Bugünde kalp atışını duyduk. Hasta 12 düşükten sonra ilk defa kalp atışı duymuş oldu. Şuanda hastamız kalp atışıyla beraber müthiş bir şekilde mutluluk çığlıkları attı. Bu tür hastalarda gerçekten de doğru tanı bizim için en önemli tedavi biçimidir. Biz bu hastaları kliniğimizde geldiğinde detaylı değerlendiriyoruz. Altta yatan sebebi bulmak lazım. Altta yatan sebebi bulmadan yapacağınız her türlü tedavi başarısızlıkla sonuçlanır. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese bu mutluluğu nasip etsin inşallah" dedi.

39 yaşında 12 yıllık evlilikte 12 düşük yapan Meryem Yıldız ise son çare olarak Hakan hocaya tedavi olmaya geldiğini ve akupunktur tedavisiyle mutlu haberi aldığını söyledi. Yıldız, "Bugün güzel haber aldım, içeride kalp atışlarını duydum. Heyecanlandım, şok oldum biraz. Korku içindeydim, olur mu, olmaz mı diye sürekli korkuyla yaşıyordum. Çok şükür o korkularım geçti" diye konuştu.

12 yıllık evliliğinde 12 düşük yaşadı, mutlu haberi akupunktur tedavisi ile aldı
12 yıllık evliliğinde 12 düşük yaşadı, mutlu haberi akupunktur tedavisi ile aldı
12 yıllık evliliğinde 12 düşük yaşadı, mutlu haberi akupunktur tedavisi ile aldı
12 yıllık evliliğinde 12 düşük yaşadı, mutlu haberi akupunktur tedavisi ile aldı

Meryem Yıldız, Diyarbakır, Çocuk, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 12 yıllık evliliğinde 12 düşük yaşadı, mutlu haberi akupunktur tedavisi ile aldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eylül ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Alkollü kadın avukat Kuşadası'nı ayağa kaldırdı Otogarda ateşi yüksek çıkıp kusan yaşlı adam, koronavirüs tedirginliğine neden oldu Adana'da katledilen Tuğba'nın annesinin feryatları yürekleri dağladı Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Berna Laçin'den "Her vaka hasta değildir" diyen Fahrettin Koca'ya tepki: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?
Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak         
17:01
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi         
16:37
2 kişi annesinin kucağındaki bebeği kaçırdı, caddedeki kimse yardım etmedi 2 kişi annesinin kucağındaki bebeği kaçırdı, caddedeki kimse yardım etmedi         
16:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu         
15:55
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı         
14:58
Son Dakika! Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a yoğun bombardımana başladı Son Dakika! Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a yoğun bombardımana başladı         
14:55
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Ahıra giren boz ayılar, ailenin binbir emekle yetiştirdiği 70 koyunu telef etti Ahıra giren boz ayılar, ailenin binbir emekle yetiştirdiği 70 koyunu telef etti         
13:10
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı         
12:14
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Vatandaşın abonelik iptali çilesi e-Devlet ile sona erecek Vatandaşın abonelik iptali çilesi e-Devlet ile sona erecek         
10:58
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 17:22:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 12 yıllık evliliğinde 12 düşük yaşadı, mutlu haberi akupunktur tedavisi ile aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei